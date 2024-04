A Cuneo due appuntamenti sulla cultura romanì e sull'antiziganismo

A Cuneo, in occasione della settimana di promozione della cultura romanì e del contrasto all’antiziganismo, si svolgeranno domani, sabato 6 aprile, due importanti appuntamenti organizzati dall’associazione Papa Giovanni XXIII.



Alle ore 18 in Largo Audiffredi “The Gipsy Marionettist”, spettacolo per famiglie ed adatto ai bambini.



“Si tendono i fili e si aprono i sorrisi.” Ogni marionetta, sotto la maestria di Rašid Nikolić, marionettista di fama internazionale, sarà ispirata ad un componente della famiglia, in un'atmosfera ed ogni volta attraverso una fotografia diversa della re: si risolveranno e districheranno i rapporti familiari, filo per filo, in un racconto simbolico e divertente. Sarà un viaggio rocambolesco dalla Jugoslavia in guerra all'Italia, con protagonisti saranno uno scheletrino scalpitante e focoso, una tigre famelica e dolcissima, una misteriosa ballerina dal gusto orientale e molto altro ancora.”



Alle ore 21, invece, presso la Sala San Giovanni in via Roma ci sarà “Rom vs Tutti”, spettacolo consigliato a un pubblico adulto e ai ragazzi delle scuole medie-superiori.



“Voi Rom siete Nomadi? È vero che vi accoppiate solo fra voi? Perché rubate i bambini?” Tra Stand-up Comedy e conferenza antropologica, Rašid Nikolić, con un tocco di stravaganza e con feroce ironia, darà vita ad un vero e proprio ring culturale. Scardinerà i pregiudizi che aleggiano sovrani sulla cultura Romanì, in un confronto diretto che aprirà la mente a nuove consapevolezze.



Classe 1989, Rašid Nikolić in Bosnia da una famiglia mista di etnia Rom. Lo scoppio del conflitto in ex-Jugoslavia costringe lui e la sua famiglia a trasferirsi in Italia. L’esperienza in un campo nomadi e le tante domande che fin da piccolo si è sentito fare, ma soprattutto il pregiudizio delle persone con cui ha sempre dovuto confrontarsi: dal 2014 porta in giro il suo spettacolo “The Gipsy Marionettist”, che lo aiuta a relazionarsi con l’immagine magica e bohémienne spesso legato al suo popolo, offrendogli anche un’opportunità di entrare in contatto col pubblico e condividere la cultura Rom.



Da diversi anni la Comunità Papa Giovanni XXIII si impegna al contrasto dell’antiziganismo, attraverso la promozione di figure virtuose appartenenti al popolo Rom: “L’ignoranza, ossia il non sapere, è la trappola in cui rischiamo di cadere - dicono - Mentre conoscere davvero è estremamente importante”.



Il progetto ha ricevuto un finanziamento nazionale pubblico dall’UNAR – Ufficio Nazionale An (discriminazioni Razziali nell’ambito delle attività della settimana di azione per la promozione della cultura romanì e per il contrasto all’antiziganismo).