Diciotto giorni di Zoé in città: a Cuneo la quinta edizione sarà all'insegna di "libere traiettorie"

Zoé in città torna a Cuneo con il suo chapiteau al Parco Fluviale tra il 19 luglio e il 4 agosto.

Il Festival della durata di 18 giorni consecutivi compie 5 anni e continua ad evidenziare con le sue attività il profondo legame tra arte e società. Unico nel suo genere, Zoé in città è un luogo dove si incontrano le ultime tendenze del circo contemporaneo, del teatro, della danza, della musica, del cinema. Una piazza nel verde in cui condividere visioni ed emozioni e sostenere processi di inclusione e cambiamenti sociali, Zoé in città è anche una residenza artistica permanente dove circensi, musicisti, tecnici dello spettacolo dal vivo, professionisti e volontari creano e custodiscono un luogo di aggregazione per tutti e tutte.

Zoé in città è attraversata da molteplici traiettorie e proprio per questo “Libere traiettorie" è l’headline scelta per quest’anno. Si tratta di traiettorie individuali, personali, ma anche collettive, sociali. Sono libere perché hanno partenze e arrivi non definiti, esiti casuali di interazioni, desideri, partecipazioni. Libere dalle logiche del mercato, onnipresenti e sempre meno ragionevoli, anche nel mondo dello spettacolo. Sono traiettorie creative e artistiche, libere nei pensieri, nelle azioni. Traiettorie libere di incrociarsi proprio perché le loro rotte hanno percorsi diversi tra loro.

La grafica Chiara Pittano di del collettivo Zaratan si è ispirata nella creazione del materiale comunicativo di Zoé in città 2024 ad una fotografia dove si vedono le traiettorie di particelle subatomiche in movimento. La fotografia è stata scattata in un laboratorio di fisica, dove si indaga sulle leggi e i meccanismi che regolano l’universo in cui ci troviamo.

Nato nell’estate 2020, in piena pandemia globale, Zoé in città è diventato un appuntamento per la città con proposte artistiche di qualità e internazionali, ma anche uno spazio di incontro per la cittadinanza tutta, attivando il coinvolgimento di realtà che operano nel sociale.

Zoé in città vuole essere quindi un laboratorio di sperimentazione, un laboratorio per conoscere il mondo in cui viviamo e sentirci tutti quanti liberi di essere “libere traiettorie”. Il programma verrà svelato presto sul sito www.zoeincitta.it e sulle pagine social FB e IG “Zoé in città”.