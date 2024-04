Domenica 7 aprile Bersaglieri in festa a Saluzzo ed Envie

L’associazione Bersaglieri , sezione di Saluzzo, ha organizzato per domenica 7 aprile l’inaugurazione del monumento al bersagliere in piazza Buttini (piazza dell’ex tribunale).

In verità, il monumento c’era già ma in conseguenza dei lavori che hanno interessato la Porta di Valle e la risistemazione dell’area è stato spostato di una ventina di metri e per l’occasione integrato con alcuni nuovi elementi.

L’invito che i bersaglieri rivolgono alla cittadinanza è dunque per domenica pomeriggio alle ore 16 quando ci sarà lo scoprimento del monumento, gli onori ai caduti con deposizione di una corona d’alloro e gli interventi del sindaco e delle autorità.

Alle 17, sempre in piazza Buttini, concerto della fanfara dei bersaglieri “Fausto Balbo” di Settimo Torinese.

Alla manifestazione prenderà parte anche il gruppo storico dei bersaglieri Alessandro La Marmora di Torino.

Alle 18,15 apericena presso la bocciofila La Vittoria di via Trento.

“Ringrazio – afferma il presidente della sezione saluzzese dei bersaglieri Massimo Galletto - il Comune di Saluzzo che si è fatto carico delle spese della ricollocazione del monumento, curato dall’impresa Costrade, e le ditte Lara di Saluzzo e Vib di Fossano per il prezioso apporto dato al suo abbellimento”.

Sempre domenica, ma al mattino, a Envie, Bersaglieri e Alpini commemoreranno la figura del tenente generale e grand’ufficiale Giuseppe Angelino, nato a Envie il 25 aprile 1816 e qui morto il 15 maggio 1901.

Angelino viene ricordato per essersi distino nella battaglia di Novara del 23 marzo 1849 ma soprattutto per essere stato uno dei primi bersaglieri a varcare la Breccia di Porta Pia.

Alle 10 è prevista la messa nella parrocchia di San Marcellino, cui farà seguito, in piazza del municipio, l’alzabandiera e l’onore ai caduti.

Da qui, in corteo, si raggiungerà il cimitero di Envie dove avverrà lo scoprimento del loculo del generale recentemente restaurato dove sono previsti vari interventi di autorità civili e militari.

Alla cerimonia prenderà parte la fanfara dei bersaglieri “Fausto Balbo” di Settimo Torinese.

Alle 12,30 pranzo presso la Trattoria “Della Valle”.