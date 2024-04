Rotary Club di Alba, il fotografo e critico musicale Guido Harari ospite martedì 16 aprile

Martedì 16 aprile alle 18, presso la Sala Convegni di Banca d’Alba, l’ultimo appuntamento del ciclo di incontri “Pronti ad agire, insieme possiamo” avrà come ospite il fotografo e critico musicale Guido Harari, che terrà una relazione dal titolo “50 anni di rock nelle fotografie di GH”. L’incontro sarà moderato dal dottor Maurizio Giacosa. Le conferenze, gratuite e aperte a tutti, sono organizzate dal Rotary Club di Alba, con la collaborazione di Banca d’Alba, nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali e di divulgazione culturale, di sensibilizzazione umanitaria secondo lo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary Club.

L’incontro può essere seguito in presenza o in streaming sul canale ufficiale del Rotary Club Alba nella sezione Live https://www.youtube.com/@rotaryclubalba1763/streams

A richiesta si fornisce attestato di partecipazione per docenti e studenti per aggiornamento e credito formativo.

Guido Harari, ripercorrerà la storia cinquantennale del rock, da Bob Dylan a Lou Reed, David Bowie, Bob Marley, Peter Gabriel, Kate Bush, Vasco Rossi, Fabrizio De Andrè, visto attraverso l’obiettivo del fotografo, narrando aneddoti e curiosità sui protagonisti da lui incontrati ed immortalati in splendide foto che lo hanno reso uno dei più importanti fotografi italiani, noto a livello internazionale. I suoi scatti sono stati esposti in varie mostre antologiche di rilievo ad Ancona, Ferrara e Milano, l’ultima in ordine di tempo proprio ad Alba, Fondazione Ferrero dal 4 aprile al 26 maggio 2024, dal titolo “HARARI / ITALIANS”. Autodidatta, si è affermato nei primi Settanta come fotografo e giornalista musicale. Molte sue opere si trovano sulle copertine di dischi di Kate Bush, David Crosby, Bob Dylan, B.B. King, Ute Lemper, Paul McCartney, Michael Nyman, Lou Reed, Simple Minds e Frank Zappa, mentre in Italia su quelle di Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Angelo Branduardi, Vinicio Capossela, Paolo Conte, Pino Daniele, Fabrizio De André, Eugenio Finardi, Ligabue, Mia Martini, Gianna Nannini, PFM, Vasco Rossi e la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Muti. Ha affiancato l’attività di fotografo, specializzato in particolare in incisivi ritratti, a quella di curatore di libri e mostre, come quella di Palazzo Ducale di Genova dedicata a Fabrizio De André. La sua galleria fotografica Wall Of Sound Gallery, è stata aperta a Alba nel 2011, seguita dalla casa editrice Wall Of Sound Editions, specializzata in cataloghi e libri in tiratura limitata.

Per informazioni e adesioni: alba@rotary2032.it “Pronti ad agire. Insieme possiamo

”L’intervento di Guido Harari è il sesto e ultimo incontro del ciclo di conferenze “Pronti ad agire, Insieme possiamo” da anni organizzate dal Rotary Club di Alba, in collaborazione con Banca d’Alba, nell’ambito delle attività di approfondimento di tematiche professionali, di divulgazione culturale, di sensibilizzazione umanitaria, secondo lo spirito di servizio che contraddistingue il Rotary Club. L’iniziativa vuole offrire un punto di vista diverso su differenti aspetti della modernità, inteso quale appello alla creatività, all’innovazione e al cambiamento. In particolare il progetto delle conferenze rotariane intende sostenere la scuola nella formazione culturale e sociale di cittadine e cittadini attivi e partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri, diffondendo i valori della Costituzione e quelli dell'integrazione europea e fornendo approfondimenti e aggiornamenti su tematiche scientifiche ed ecologiche.