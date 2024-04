Pubblico dei grandi eventi per Gianni Bugno alla "Note in Rosa" di Fossano [FOTO E VIDEO]

In un alternarsi di intrattenimento musicale e approfondimento sportivo, la serata si è aperta con i saluti di Gianfranco Riorda nella doppia veste di presidente della Fondazione e del Comitato di tappa: "Questa sera abbiamo l'onore di aver in platea il Prefetto Fabrizia Triolo, accompagnata dalla dottoressa Bambagiotti. E che piacere vedere in mezzo a noi Paolo De Chiesa, sciatore della storica Valanga Azzurra! Ho sempre pensato che musica e ciclismo avessero molte affinità: si tratta di un gioco di squadra, fondamentale è il ritmo, necessari passione e tenacia, ma soprattutto esiste nel ciclismo un tifo trasversale sano e non fazioso, come nella musica.