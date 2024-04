Tennis: Filippo Volandri e Roberta Vinci a Cuneo, tra racchette d'epoca e "Dialoghi sul talento" (FOTO e VIDEO)

Due grandi personaggi del tennis italiano, Filippo Volandri e Roberta Vinci, hanno animato il pomeriggio di giovedì 4 aprile a Cuneo.

Prima hanno visitato, al palazzetto dello sport, la collezione di racchette d'epoca donata dall'appassionato e collezionista cuneese Sergio Parola alla Fondazione dopodiché sono stati ospiti dello Spazio Varco per “Dialoghi sul talento", talk moderato dal giornalista Lorenzo Tanaceto.

Una (doppia) occasione per conoscere da vicino due ex campioni, ascoltare le loro riflessioni sul talento e su cosa fare per gestirlo e migliorarlo, oltre che per selfie, fotografie ed autografi vari.

(servizio fotografico a cura di Danilo Ninotto)