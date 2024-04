Spettacolo nel cielo di Racconigi con i cavalieri d’Italia

Non solo aironi, cicogne e gru, ma anche i cavalieri d’Italia solcano il cielo di Racconigi. Il loro passaggio fiero e ordinato incanta i più attenti osservatori. Forse perché, notando il volo degli uccelli, ci si ritrova a godere di una boccata d’ossigeno che sa di libertà. Come osservava Marguerite Yourcenar, infatti, «Sembra esserci nell’uomo, come nell’uccello, un bisogno di migrazione, una vitale necessità di sentirsi altrove».

Lo sa bene il birdwatcher Enrico Ruggeri che, in questa primavera, sta collezionando e condividendo sui social una serie di splendidi scatti che immortalano innumerevoli specie di uccelli. Ammirando le sue foto su Facebook, si rischia di diventare parte di quel poetico silenzio che caratterizza il lungo viaggio di tanti affascinanti pennuti.

Caratteristiche del cavaliere d’Italia

Non si tratta di un soldato a cavallo, ma di una specie di uccello acquatico della famiglia dei Recurvirostridi, famoso per via delle lunghe e rosse zampe simili a trampoli, che possono raggiungere anche i 30 cm di lunghezza.

Gli adulti della specie Himantopus himantopus sono lunghi dai 33 ai 40 cm e possono pesare anche 200 g. Durante il volo, il battito delle ali si alterna a brevi planate e le zampe escono dalla lunghezza del corpo, mentre la camminata è leggera ed elegante. Hanno un becco lungo, nero e sottile.

Il piumaggio è bianco sul petto e sulla coda, mentre sulle ali e sul dorso è nero. Il maschio si distingue dalla femmina per la presenza di una calotta nera sulla testa che, con l’età, diventa sempre più evidente.

Essendo un limicolo (che vive cioè nei pressi di fondali melmosi), è legato agli ambienti umidi come gli stagni, le saline e le lagune. Grazie alle lunghe zampe, il cavaliere d’Italia si sposta agilmente nelle acque basse, che setaccia in cerca di cibo, perlopiù alghe, insetti e altri piccoli vertebrati.

Il cavaliere d’Italia è presente con 5 sottospecie in Europa, India, Asia, Africa, America e isole Hawaii. Si tratta di un migratore che sverna nei paesi africani e in primavera torna a nidificare in molte zone umide d’Italia, comprese le risaie del vercellese, dove si specchia l’imponente Monte Rosa.

Curiosità