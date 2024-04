Lunedì 8 aprile la strada provinciale 313 Briaglia-Bastia Mondovì sarà regolarmente transitabile.

L’ordinanza di chiusura, inizialmente prevista dalla Provincia su richiesta della Società Autostrada dei Fiori per l’abbattimento del viadotto Cento in località Pascomonti, è stata rinviata a inizio maggio, cioè dopo il periodo dei “ponti festivi” per non creare disagio all’utenza che si muoverà per le vacanze di fine aprile.