Ora è ufficiale, sarà ancora A1 per il volley femminile cuneese: acquisito il titolo di Casalmaggiore

Ora è ufficiale, sarà ancora A1 per il volley femminile cuneese. E’ stato siglato l’accordo tra VolleyBall Casalmaggiore e Cuneo Granda Volley per la cessione del titolo sportivo di serie A1.

Dopo 11 anni finisce il cammino della VBC Casalmaggiore in Serie A1 di pallavolo femminile. La Società ha infatti deciso di cedere il titolo sportivo. La decisione è stata presa all’unanimità da tutti i dirigenti della Società di via Baslenga, dopo aver a lungo vagliato la proposta di acquisizione del titolo di Serie A1 da parte di Cuneo Granda Volley.

L’intesa sottoscritta mette in condizione da subito i due club di poter gestire al meglio contratti in essere, opzioni ed acquisti in corso. Il Presidente di VolleyBall Casalmaggiore e Cuneo Granda Volley, con responsabilità, hanno preso questa decisione per gestire al meglio la dimensione sportiva, amministrativa e progettuale delle due società, trovando un accordo che ha gratificato entrambi nei tempi e nei modi.

Numerose le ragioni che hanno portato alla sofferta scelta da parte di Casalmaggiore, a cominciare dalla mancanza di un main e title Sponsor per la prossima stagione sportiva, ma vi è anche il mancato rinnovo del fondamentale Credito d’Imposta per gli Sponsor e, non ultimo, l’applicazione della Riforma del lavoro dello sportivo che aumenta i costi per le Società senza portare alcun vero beneficio agli atleti e tecnici.

“Il mancato apporto economico di un main Sponsor e l’aumento dei costi – fa sapere la dirigenza lombarda nel comunicato stampa che ufficializza l’addio alla serie A1 - rendono alquanto rischioso l’approccio a una nuova stagione sportiva in Serie A1 e ad oggi, questa incertezza, ci impone eticamente di non sottoscrivere contratti ed impegni che sappiamo, possono non essere rispettati”.

”Siamo abituati ad una parola sola – affermano da parte loro i copresidenti di Cuneo Granda Volley, Patrizio Bianco ed Emilio Manini – abbiamo verificato tutte le possibilità ed abbiamo trovato in Casalmaggiore una società che ha gradito i nostri ragionamenti, che collimavano con i loro. Adesso ci occuperemo di dare corso alla composizione del roster, sul quale avevamo comunque lavorato da tempo, con la volontà di disputare la categoria di A1”.