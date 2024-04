Questa sera (ore 21) l’ultima puntata stagionale di “Time Out”; Ospiti Paolo Borello e Giovanni Fattori

Sta per calare il sipario sulla terza stagione di “Time Out”. Questa sera, infatti, con inizio alle ore 21, il programma di volley femminile del Gruppo editoriale More News chiuderà i battenti per questa avvincente stagione, che ha registrato numeri di ascolti eccellenti. Titolo di questa 23^ puntata stagionale è appunto: ”ULTIMA PUNTATA”.

In compagnia del conduttore Matteo La Viola ci sarà il direttore sportivo della Lpm Bam Mondovì Paolo Borello. Da Pinerolo, invece, è in programma il collegamento con il direttore generale della Wash4green Giovanni Fattori. Nel finale di puntata anche un saluto con i più stretti collaboratori di Time Out: i giornalisti Cesare Mandrile (Targatocn.it), Marco Bertello (Piazzapinerolese.it) e Alessio Murace (Ilbustese.it).

Nel corso della puntata, inoltre, andranno in onda le interviste raccolte con Sofia Rebora (Futura Giovani Busto Arsizio), Francesco Cicchiello (Wash4green Pinerolo), Letizia Camera (Pinerolo), Indre Sorokaite (Pinerolo), Fabio Bruno (Crazy Cats Cuneo), Mattia Moro (Uyba Busto Arsizio) e Alessandra Fissolo (Lpm Bam Mondovì). Ricordiamo che “TimeOut” è visibile sulle home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Lavocedialba.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it e Ilbustese.it.