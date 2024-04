Volley Playoff A2M. Cuneo-Porto Viro alla "bella" per un posto in semifinale. Jensen ai tifosi: "Riempite il palazzetto!" (VIDEO)

Cuneo vuol far sua gara-3 con Porto Viro per approdare alla semifinale con Siena

Dopo aver pareggiato i conti in gara-2, la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo è chiamata a completare l'opera nella "bella" di lunedì sera 8 aprile (ore 20) al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta.

In città c'è molta attesa per vedere all'opera Botto e compagni in quella che, al momento, si presenta come la partita più importante della stagione: vincere significherebbe regalare a Cuneo la semifinale contro Siena e continuare a sperare nel sogno promozione.

Un ritorno nel massimo campionato che in città si attende da due lustri. Dal maggio 2014, quando Valter Lannutti annunciò l'addio alla pallavolo. Furono giorni drammatici dal punto di vista sportivo: nessuno si fece avanti per rilevarne il timone ed il grande volley sparì da Cuneo.

Ci pensò poi la Femminile, ma questo è un altro discorso.

Intanto, un gruppo di giovani appassionati, determinati e tanto intraprendenti decise di riprovarci. Mattone dopo mattone, tra soddisfazioni e le inevitabili delusioni Cuneo, dopo aver sfiorato la promozione un paio di stagioni fa, ci riprova.

La "bella" di lunedì sera con Porto Viro è l'occasione per chi ama questo sport di andare al palazzetto a spingere i ragazzi verso la conquista della semifinale.

Non sarà facile, i veneti hanno dimostrato di giocare una buonissima pallavolo, ma Cuneo sa fare altrettanto. Anzi, dal punto di vista tecnico ha forse qualcosa in più rispetto gli avversari, che dovrà però essere supportato da una ferrea tenuta mentale: nessuna fretta di chiudere il colpo, rispetto ma non timore dell'avversario, mente sgombra dalla posta in palio.

Cuneo deve giocare come sa: palla dopo palla, azione dopo azione, sfruttando le occasioni che, inevitabilmente, gli avversari concederanno. È stato così a Porto Viro, a maggior ragione può esserlo con il sostegno del pubblico di casa.

Si affronteranno due squadre che ormai si conoscono alla perfezione. La Delta Group fa del servizio ed il muro armi micidiali, ai quali Cuneo risponde con una ricezione ferrea, due ottimi muratori e bocche da fuoco in grado di impensierire qualunque avversario. A patto che nessuno si faccia prendere dall'"ansia da prestazione". Anche perché a disposizione di tutti c'è una mente fredda, capace di leggere il gioco avversario come pochi altri hanno.

Insomma, si può fare.

Per presentare gara-3 abbiamo incontrato l'opposto Mads Jensen, a Porto Viro grande protagonista di giornata.

