Volley maschile: torna la DelMonte® Boy League, Cuneo tra le concorrenti

Dopo quattro stagioni, torna la DelMonte® Boy League e Cuneo sarà tra i Club che parteciperanno alle qualificazioni.

L’ultima edizione del 2019 fu vinta dall’Itas Trentino, dopodiché l’evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A maschile, rivolto alle giovanili Under 14 dei Club di Serie A non si era più disputato.

La fase eliminatoria del Campionato Under 14 del Consorzio di Serie A, è caratterizzata da quattro gironi composti da quattro squadre ciascuno e si disputerà in quattro sedi diverse (Trento, Perugia, Modena e Cantù). La Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo, inserita nel Girone B, disputerà il concentramento di qualificazione al PalaFrancescucci di Casnate con Bernate, sede di gioco della serie A2 di Cantù, domenica 7 aprile. Le altre squadre partecipanti al Girone B e che i biancoblù affronteranno sono: i padroni di casa del Pool Libertas Cantù, la Gamma Chimica Brugherio e la Monge Gerbaudo Savigliano.

Al termine del girone all’italiana, con gare di sola andata al meglio dei tre set, verranno determinate le prime due classificate che si qualificheranno per la Final Eight, che si disputerà dal 24 al 26 maggio 2024.

La compagine cuneese sarà affidata a coach Mauro Rizzo e sarà composta da:

· Boetto Andrea

· Chiapella Mattia

· Garello Tommaso

· Milanesio Lorenzo

· Miretti Lorenzo

· Paoletti Denis

· Pepino Diego (K)

· Re Paolo

· Russo Marco (in prestito dal Volley Parella Torino)

· Traore Moise (in prestito dal Volley Parella Torino)

LA FORMULA DELLA DELMONTE® BOY LEAGUE

Fase eliminatoria: 16 squadre partecipanti suddivise in 4 gironi da 4 squadre ciascuno. Si disputa un unico concentramento per un totale di 6 gare a girone. I gironi della fase eliminatoria si disputeranno a Cantù, Modena, Perugia e Trento. La prima e la seconda classificata di ciascun girone al termine del concentramento si qualificheranno alla Final Eight.

Final Eight: la Fase Finale prevede una fase a concentramento a 8 squadre che si disputerà nei giorni 24, 25 e 26 maggio 2024.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.00: Pool Libertas Cantù – Gamma Chimica Brugherio

Ore 11.00: Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo – Monge Gerbaudo Savigliano

Ore 13.00: Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo – Gamma Chimica Brugherio

Ore 15.00: Monge Gerbaudo Savigliano – Pool Libertas Cantù

Ore 17.00: Gamma Chimica Brugherio – Monge Gerbaudo Savigliano

Ore 19.00: Pool Libertas Cantù – Puliservice Acqua S. Bernardo Cuneo

L’ALBO D’ORO

1996: Las Daytona MODENA

1997: Cassa di Risparmio RAVENNA

1998: Alpitour Traco CUNEO

1999: TNT Alpitour CUNEO

2000: Sisley TREVISO

2001: Conad FORLì

2002: Esse-Ti Carilo LORETO

2003: Albero del Volley V3 PARMA

2004: Lube Banca Marche MACERATA

2005: Samia SCHIO

2006: Scuola di Pallavolo Anderlini – Cimone MODENA

2007: Lube Banca Marche MACERATA

2008: Sisley TREVISO

2009: Sisley TREVISO

2010: Itas Diatec TRENTINO

2011: Sisley TREVISO

2012: Volley SEGRATE 1978

2013: Cucine Lube Banca Marche MACERATA

2014: Materdominivolley.it CASTELLANA GROTTE

2015: Kio-Ene PADOVA

2016: CMC ROMAGNA

2017: Evvai.com Progetto Azzurra ALESSANO

2018:Cucine Lube CIVITANOVA

2019: Itas TRENTINO

2020, 2021, 2022 e 2023: non disputato