Rally Regione Piemonte #RA, già 150 gli equipaggi iscritti e tante le novità previste

Passione, internazionalità e territorio sono gli elementi del #RA Rally Regione Piemonte, giunto quest'anno alla diciottesima edizione e che si svolgerà dall'11 al 13 aprile. Gilberto Calleri del Cinzano Rally Team, che organizza l'evento, non nasconde l'entusiasmo per un appuntamento che è sempre più una vetrina internazionale. "Le iscrizioni, che sono aperte fino a domenica, stanno andando benissimo. Sono già 150 gli equipaggi iscritti che sono tantissimi per una gara di campionato italiano Assoluto Rally. E poi quest'anno abbiamo anche la presenza di Andreas Mikkelsen, pilota ufficiale della Hyundai Rally1, vettura che corre nel Mondiale e che solitamente si può vedere solo durante quella competizione; quindi, per noi è veramente un fiore all'occhiello. Direi che ci sono molti ingredienti per avere una bella gara, anche perché i piloti del campionato italiano sono tutti presenti".

L'edizione 2024 svela altre novità: "C'i sarà un campionato italiano Junior che fa correre i ragazzini con le Clio Rally 5, che sono le entry level, e parte da Alba. In più avremo il trofeo Toyota e quello Suzuky. Quello che stiamo notando è una grande entusiasmo con tantissimi piloti stranieri: quest'anno il più lontano arriva dal Paraguay", aggiunge Calleri.

Come ogni anno l'obiettivo è quello di unire a una manifestazione sportiva importante anche la valorizzazione del territorio. "I numeri ci fanno capire che rappresentiamo una manifestazione di livello: quest'anno con una sola gara abbiamo raggiunto a oggi i 150 iscritti: abbiamo il patrocinio della Regione e la collaborazione di tutti i comuni coinvolti. Vogliamo continuare a essere all'altezza di tutta la fiducia che è stata riposta in noi".