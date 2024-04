Su quali bookmaker non AAMS conviene scommettere ad aprile?

Le scommesse online sono molto apprezzate dai giocatori d’azzardo e dagli amanti dello sport, in quanto permettono di effettuare puntate in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.

In Italia, le piattaforme di gambling con bookmaker sono regolate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), quindi sono sicure sia per i dati personali degli utenti, sia per le transazioni.

Tuttavia, alcuni giocatori preferiscono rimanere nell’anonimato e utilizzare criptovalute per scommettere, per questo utilizzano i cosiddetti cripto casino.

I cripto casino non sono regolamentati dalla ADM, tuttavia dispongono di licenze di altri paesi come il Regno Unito, Malta o Curacao.

Ovviamente, al momento i cripto casino sono accessibili solo a chi ha un minimo di dimestichezza con wallet digitali, exchange e blockchain, ma secondo gli analisti questa tendenza cambierà in futuro.

In questo articolo analizziamo i bookmaker dei cripto casino Mega Dice, Wall Street Memes Casino e Lucky Block.

Mega Dice

Il bookmaker di Mega Dice presenta diverse discipline sportive in un’interfaccia intuitiva, per una navigazione fluida da browser desktop e mobile.

Inoltre, su Mega Dice è possibile piazzare scommesse direttamente tramite l’app di messaggistica Telegram, senza dover necessariamente accedere alla piattaforma.

Il crypto casino dispone di funzione Quick Bet che una volta attivata, permette di scommettere rapidamente con un semplice clic sull’evento desiderato.

Inoltre, la piattaforma consente di selezionare tra diversi formati di quote, tra cui Europeo, Americano, Hong Kong, Indonesiano, Malese e Frazionale.

Tra gli sport principali troviamo il calcio, il tennis e il basket, oltre a discipline come l’hockey sul ghiaccio, la pallamano, il rugby e il Football Americano. Disponibili anche le scommesse sull’ippica, sugli scacchi, sullo sci e sul ciclismo.

La sezione scommesse dispone anche di e-sport, con giochi competitivi del calibro di Counter-Strike, Valorant, League of Legends e FIFA. Non manca la possibilità di scommettere su eventi dal vivo, di visualizzare le proprie scommesse e di selezionare gli eventi preferiti.

Mega Dice accetta depositi in diverse criptovalute come Bitcoin, Tether, Ethereum, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin Cash, XRP, BNB e SOL.

I nuovi utenti possono ricevere un bonus di benvenuto del 200% fino a 1 BTC, con 50 giri gratuiti sulla migliore slot machine del casino.

Wall Street Memes Casino

Wall Street Memes Casino è una piattaforma di gambling piuttosto recente che è riuscita ad attirare l’attenzione degli appassionati di scommesse su sport e e-sport, grazie a generosi bonus e a una vasta selezione di discipline.

La piattaforma presenta un’interfaccia leggera che consente di navigare la sezione scommesse con facilità, anche senza un’app dedicata da dispositivi mobili.

Su Wall Street Memes Casino è possibile scommettere su 35 discipline sportive tra cui calcio, basket, football americano, baseball e tennis. Ottima anche la selezione di e-Sport con la possibilità di scommettere su giochi come DOTA 2, Street Fighter V, Counter-Strike, Valorant e FIFA.

Per alcuni giochi e discipline, sarà possibile seguire le partite in diretta tramite lo streaming su Twitch o altre piattaforme, con scommesse in tempo reale che permettono di piazzare puntate durante il match.

Sul cripto casino sarà possibile selezionare diversi formati di quote per le scommesse e effettuare depositi in diverse criptovalute, per ottenere un bonus di benvenuto del 200% fino a 25.000 dollari.

Lucky Block

Il bookmaker del cripto casino Lucky Block si distingue con una selezione notevole di discipline sportive e –sport, oltre alla possibilità di scommettere su gare di ippica, harness e greyhound.

Con quote disponibili in formato Europeo, Americano, Hong Kong, Indonesiano, Malese e Frazionale, Lucky Block si adatta alle esigenze di tutti i giocatori, aggiungendo la possibilità di spiazzare scommesse in combinazione su Calcio, Tennis, Pallacanestro e Tennis da Tavolo, tramite la voce Flusso Scommesse.

I diversi sport sono stati divisi per categorie e campionati, con suggerimenti sulle partite migliori su cui scommettere. Attivando la funzione Quick Bet sarà possibile scommettere velocemente con un semplice clic, in modo da poter effettuare puntate in qualsiasi momento.

La pagina del bookmaker si naviga facilmente, inoltre propone le partite del giorno su cui scommettere e una selezione di e-sport con giochi popolari come Starcraft, Rocek League, Valorant, Counter Strike e League of Legends.

Come gli altri cripto casino con bookmaker, anche Lucky Block offre un bonus di benvenuto sui nuovi depositi, fino a 25.000 dollari.

