Savix – Comics & Bricks”: il ritorno degli eroi dei fumetti a Savigliano [VIDEO]

Dopo il successo delle scorso anno, che ha richiamato a Savigliano migliaia di persone, torna in città ‘Savix – Comics & Bricks’, la manifestazione dedicata al mondo dei fumetti, dei cosplay, dei mattoncini Lego e del fantasy, in programma sabato 20 e domenica 21 aprile.

Un'edizione ricca di novità che è stata presentata ieri, venerdì 5 aprile, nel salone d’onore di palazzo Taffini dal consigliere comunale Mattia Giordana. Con lui sono intervenuti il sindaco Antonello Portera , Adonella Fiorito mamma del compianto giornalista Francesco Gerbaldo grande appassionato di fumetti a cui è dedicata la manifestazione e Genziana Soffientini, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio Savigliano, alla presenza di numerose autorità civili e militari.

“Mai come in questo periodo – ha affermato il sindaco Portera - in cui nel mondo ci sono molte turbolenze, è importante dare dei messaggi positivi. Spero che questa iniziativa porti energie positive facendo trascorrere dei momenti lieti a tutti coloro che verranno a Savigliano”.

Il primo cittadino ha poi ringraziato tutto lo staff organizzativo coordinato dall’assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano che da circa 7 mesi sta lavorando alla manifestazione che, come sottolinea Portera: “Lo scorso anno Savix era una novità ma questa si prospetta come l'edizione delle conferme. Ringrazio di cuore tutta la macchina organizzativa. Oltre a coinvolgere tutta le realtà cittadine – conclude Portera – desidero ricordare che l’evento è stato creato in memoria di Francesco Gerbaldo, grande appassionato di fumetti”.

Francesco Gerbaldo, giornalista saviglianese di 42 anni, deceduto nel marzo del 2022, che lavorava nella redazione del settimanale Corriere di Savigliano, da sempre nutriva la passione per i fumetti, tanto che dal 2018 collaborava con la Disney per il Magazine di Topolino ‘Papersera’ che aveva ideato.

A lui è stato dedicato il concorso di Savix – Comics & Bricks realizzato per le scuole medie e superiori i cui studenti hanno partecipato con 200 elaborati.

“Sono contenta - ha detto Adonella Fiorito, mamma di Francesco – della grande partecipazione di giovani a questo concorso. Francesco ha iniziato a scrivere fumetti a 16 anni e ne aveva fatto di questa sua passione un lavoro. Questa iniziativa a lui dedicata è davvero un grande tributo, perché anche se non è più qui con noi sono sicura che questa manifestazione abbia concretizzato il suo sogno. Ringrazio tutti coloro che si sono prodigati per realizzarla dedicandogliela”.

Ha poi preso la parola il consigliere regionale Matteo Gagliasso che ha evidenziato l’importanza della manifestazione che fa da traino anche turistico per la città come lo è per il ‘Lucca Comics & Games’ con la fiera internazionale dedicata al fumetto e tutto quanto ne concerne.

Genziana Soffientini, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio Savigliano ente che assieme alla Banca Cassa di Risparmio sostiene la manifestazione: “Savix è un’interessante manifestazione per la città di Savigliano che ne arricchisce l’offerta culturale un evento che la Fondazione Crs sostiene nuovamente nella sua seconda edizione”.

Savix ha inoltre il sostegno dell’Ascom Saviglianese ed è organizzata in collaborazione con la Fondazione Ente Manifestazioni.

Davide Sannazzaro sindaco di Cavallermaggiore e consigliere provinciale ha parlato di una sorta di ‘gemellaggio’ con la ‘Sagra del gorgonzola’ che nel primo fine settimana della manifestazione coinciderà con Savix.

Inoltre la sindaca di Marene Roberta Barbero ha dato da parte dell’amministrazione comunale e della Pro Loco il supporto logistico alla manifestazione.

È toccato al consigliere comunale Mattia Giordana spiegare il ricco programma di Savix-Comics & Bricks che nell’edizione 2024 è stato dedicato a ‘Il risveglio degli eroi’.

Guarda il VIDEO:

“Sono state confermate le 8 aree tematiche che hanno decretato il successo della prima edizione: Main Stage, Expo, Workshop, Artist Alley, Games, Bricks, Cosplay e Meet & Greet.

Tra le novità - afferma Giordana - la Gara Cosplay in collaborazione con Cosplay Italia, con sfilata ed esibizione nel centro storico.

A tutti coloro che desiderano travestirsi da eroi dei fumetti – rimarca il consigliere comunale – metteremo a disposizione delle cabine per potersi cambiare.

Da non perdere anche la mostra ‘Ribelli al confino’, organizzata dall'Anppia, e la proiezione del film ‘Il ragazzo e l'airone’ del maestro Hayao Miyazaki.

Anche quest'anno saranno tanti gli ospiti di prestigio che prenderanno parte a Savix. Tra i nomi più noti, Giovanni Muciaccia, volto dell'indimenticata trasmissione televisiva ‘Art Attack", i Miwa e i suoi componenti, che faranno cantare e ballare il pubblico con le migliori sigle dei cartoni animati, e Giorgio Vanni, che chiuderà la manifestazione domenica pomeriggio.

In bella vista durante la presentazione di Savix-Comics & Bricks anche un modellino alto un metro della parte superiore della torre civica, in ogni minimo particolare, costruita dall’appassionato di mattoncini Lego Fabrizio Lamberti.

“Ho realizzato la parte superiore della torre civica con 10 mila mattoncini Lego – spiega Lamberti - ma continuerò con la parte inferiore arrivando ad utilizzarne 16mila. Nel costruirla ho realizzato un manuale d’istruzione di 600 pagine. Ringrazio l'assessore Filippo Mulassano con l'amministrazione tutta che hanno creduto nell'opera, inoltre Espansione Ludica che mi ha supportato, i miei figli Luigi e Luca che l'hanno materialmente costruita e mia moglie Cristina che ha vissuto per quasi un anno circondata da mattoncini”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI SAVIX-COMICS & BRICKS 2024

MAIN STAGE powered by BANCA CRS

SABATO 20 APRILE

10.00 - 11.30 Inaugurazione Savix Comics and Bricks

15.00 - 16.00 Talk con Federico Cecchin

16.00 - 17.00 Talk con POPOWL e NERD HOUSE

17.00 - 18.00 Spettacolo di Giovanni Muciaccia

18.00 - 20.00 Quizzone di Espansione Ludica

21.30 - 23.30 Miwa Show: le canzoni dei cartoni animati

DOMENICA 21 APRILE

10.00 - 11.00 Talk con Gianandrea Muià

11.00 - 12.30 Talk con Andrea Lattanzio e Sandro Damiano

15.00 - 16.00 Premiazione concorso Corriere di Savigliano e Papersera

16.00 - 18.00 Gara Cosplay by Cosplay Italia

18.30 - 20.00 Concerto di Giorgio Vanni

AREA WORKSHOP powered by FONDAZIONE CRS

SABATO 20 APRILE

10.00 – 11.00 Piccoli costruttori di un mondo migliore!

Workshop bricks (bambini a partire dai 5 anni), a cura di Andrea Brickoso

11.30 – 12.30 Costruiamo insieme un mondo migliore!

Workshop bricks (bambini a partire dai 5 anni), a cura di Andrea Brickoso

14.30 - 15.30 Conosciamo i chibi: crea il tuo personaggio originale

(9 - 13 anni), a cura di Marco Caglieri

16.00 - 17.00 Volti ed emozioni nel manga

workshop di espressioni e caratterizzazione (a partire dai 14 anni), a cura di Marco Caglieri

17.30 - 18.30 Savigliano disegna Topolino

in collaborazione con l'associazione Papersera (fino ai 15 anni), a cura di Simona Capovilla

DOMENICA 21 APRILE

11.00 - 12.00 Savigliano disegna Topolino in collaborazione con l'associazione Papersera (aperto a tutti), a cura di Emmanuele Baccinelli

14.30 - 15.30 I personaggi non nascono sotto i cavoli (aperto a tutti), a cura di Giorgio Sommacal

16.00 - 17.00 I personaggi non nascono sotto i cavoli

(aperto a tutti), a cura di Giorgio Sommacal

17.30 - 18.30 Illustrare il fantastico

(a partire dai 14 anni) a cura di Luigi Aimè

AREA GAMES

powered by VINERIA IL ROMA / PIENNEZETA

SABATO 20 APRILE

10.00 – 19.00 Giochi da tavolo per ragazzi e adulti

(a partire dai 12 anni)

10.00 – 19.00 Giochi di ruolo (prenotazione richiesta)

10.00 - 19.00 Demo gratuite di Star Wars / Lorcana e Altered

presso Intavolando

Tornei TCG presso intavolando

Dalle 11.30 Tappa Granda “Lega Pauper Granda”

(Torneo di Magic formato Pauper) € 10,00

Dalle 14.00 Tappa Draft Lorcana € 15,00

DOMENICA 21 APRILE

10.00 - 17.30 Giochi da tavolo per ragazzi e adulti (a partire dai 12 anni)

10.00 - 17.30 Giochi di ruolo (prenotazione richiesta)

10.00 - 17.30 Limited day Lorcana / Star Wars unlimited/ Magic

10.00 - 17.30 Demo gratuite di Star Wars / Lorcana e Altered presso Intavolando

AREA MEET & GREET

Mondadori Book Store

SABATO 20 APRILE

15.30 – 16.30 Elia Mazzantini presenta “Pinocchio - il colore della notte”

16.30 – 17.30 Federica Marongiu presenta “Il cuore della principessa”

18.00 – 17.30 Giovanni Muciaccia – firmacopie

DOMENICA 21 APRILE

11.00 - 13.00 Gianandrea Muià - firmacopie

15.00 - 16.00 Cosplay Italia (Mochichuu, Imriel, Maddie_lena e Loon)

AREA BRICKS

powered by MATTONCINO STORE

SABATO 20 APRILE 14.00 - 22.30

DOMENICA 21 APRILE 10.00 - 19.00

Per restare aggiornati su tutte le novità, è possibile seguire i canali Facebook ed Instagram (“Savix Comics & Bricks”). Per informazioni: info@savixcomicsandbricks.it