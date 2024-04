L'AVIS di Borgo San Dalmazzo incontra i ragazzi delle scuole

Giovedì 4 aprile le cinque classi di terza media dell'istituto Sebastiano Grandis di Borgo hanno fatto visita alla sede dell'AVIS Comunale.

Sono stati accolti dai volontari del consiglio direttivo e da due ragazze del Gruppo giovani.

Le classi, composte da 24 ragazzi, sono state divise in due gruppi in modo da non sovraffollare i locali e parmettere un migliore ascolto delle notizie date loro sulla funzione dell'Avis nell'ambito sociale e sanitario.

Pur essendo ancora troppo giovani per diventare donatori, i ragazzi si sono dimostrati interessati e hanno fatto molte domande, soprattutto alle due rappresentanti del gruppo giovani con pochi anni più di loro.

Al momento del commiato a tutti i ragazzi è stato dato un quadernone personalizzato AVIS stampato grazie al contributo della Banca di Caraglio.