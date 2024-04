Nuoto: doppio record per Sara Curtis nella sessione d'apertura dei Criteria 2024

Sessione d'apertura dei Criteria allo Stadio del Nuoto di Riccione, in vasca da 25 metri, ed è una partenza decisamente veloce. Cadono subito due record ed entrambi li firma la protagonista più attesa dei Criteria 2024. Una grande voglia di scendere in acqua e di prendersi il palcoscenico, dopo aver griffato ai recenti Assoluti in questa stessa piscina, il record italiano nei 50 stile libero, che gli ha aperto le porte di Parigi 2024.

Non delude mai le aspettative ed è già esaltante Sara Curtis che vola nella prima frazione della 4x100 stile libero, stampando primato della manifestazione e primato personale.

La 17enne di Savigliano - tesserata per CS Roero, allenata da Thomas Maggiora e argento agli Europei di Otopeni con la 4x50 sl mista e con la 4x50 stile libero - nuota in 53"21, abbassa di quarantanove centesimi il 53"70 che lei stessa stabilì nel 2023 e di tredici centesimi il primato personale, confermandosi al settimo posto tra le performer italiane.

Successivamente la velocista piemontese concede un fantastico bis e domina i 50 farfalla in 26"15, togliendo ventinove centesimi al 26"44 siglato da Elena Di Liddo nel 2010. Curtis lima di venti centesimi il primato personale (precedente 26"35) e sale dal quattordicesimo al decimo posto tra le performer italiane.

"Affronto questo Criteria in pieno carico ma anche con la voglia di non sfigurare, perché sarà il mio ultimo. Sono contenta dei due tempi e soprattutto di essermi ancora migliorata - racconta Curtis, che frequenta l'istituto Turistico al Cravetta di Marconi a Savigliano - A me basta avere un blocchetto, due corsie, l'acqua con il coloro e una riga blu sotto alla testa per essere contenta e avere la voglia di andare forte e oltre i miei limiti. Dopo la qualificazione olimpica la mia vita non è cambiata. Sono rimasta la Sara di sempre ma con qualche certezza in più".