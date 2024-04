Volley A2/F: Il Puma ha il suo "tesoretto" in casa! Claudio Basso confermato sulla panchina della Lpm Bam Mondovì

Claudio Basso confermato sulla panchina della Lpm Bam Mondovì! Ad anticipare la notizia era stato già il Ds Paolo Borello nel corso dell'ultima puntata di "Time Out", trasmessa ieri sera aveva affermato: "Proseguiamo con Claudio Basso". Oggi, inoltre, è giunta anche la nota ufficiale della società, che ha rinnovato ufficialmente la fiducia al giovane tecnico monregalese, che per sette anni ha rivestito il ruolo di vice allenatore, prima di prendere in mano le redini della panchina rossoblù, all'indomani dell'esonero di Marco Gazzotti.

La conferma di Basso, pressoché scontata e nell'aria già da diverse settimane, rappresenta il giusto riconoscimento per un allenatore che in questi anni ha svolto il suo compito con dedizione, competenza e senza mai una lamentela. Sul campo, inoltre, sono giunti anche risultati apprezzabili, visto che dopo la sua "promozione" a primo allenatore sono giunte ottime prestazioni, condite dalle sei vittorie ottenute nella Pool Promozione.

Tra i suoi meriti, inoltre, quello di aver rasserenato uno spogliatoio che in questa stagione era diventato teso e difficile da gestire. Il Mondovì dunque ha deciso di puntare su Claudio Basso, nella convinzione che sia l'uomo giusto per il nuovo Puma che sta nascendo. Ecco di seguito il comunicato della Lpm Pallavolo Mondovì:

Calato da pochi giorni il sipario della stagione 2023/2024, i vertici societari della società monregalese non aspettano tempo, e guardano subito al futuro: un futuro che vedrà Claudio Basso alla guida della formazione di Serie A2.

“Una conferma avvenuta in continuità, con una grande stima reciproca.” - afferma il ds Paolo Borello - “Claudio è con noi da sette stagioni e nell’ultimo campionato si è preso la squadra sulle spalle da dicembre, raccogliendo vittorie e soddisfazioni. Merita di essere il nostro Primo Allenatore, per le capacità umane e professionali che ha dimostrato in campo e fuori. Per la nostra realtà sportiva è inoltre un orgoglio poter avere a capo dello staff un tecnico del territorio. Questo dimostra la passione e la dedizione che c’è intorno al volley nel monregalese, uno stimolo per continuare a lavorare sodo, per garantire a professionisti come Basso la possibilità di coronare i propri sogni.”

Se la Lpm pallavolo Mondovì è orgogliosa di annunciare il nuovo head coach, altrettanta è l’emozione di Claudio Basso. “Sono davvero molto felice della fiducia che mi è stata data. Per me, che vivo a Villanova Mondovì, poter allenare da primo l’LPM BAM Mondovì in Serie A2 è davvero incredibile. Dopo sei stagioni da secondo e una in cui sono subentrato come “titolare” in corso d’opera, poter partire da zero, collaborare per allestire la squadra, organizzare e pianificare sedute ed allenamenti fin dal primo giorno è davvero entusiasmante. Conosco la società da molti anni, l’ambiente è sereno, storicamente tutti qui si trovano bene. Io ho la fortuna di poter far parte del gruppo ed essere a casa: non posso chiedere nulla di meglio!”.