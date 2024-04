Saluzzo, area a nuovo da via Martiri a piazza Battaglione Alpini

Nuovi due alberi in fioriere (disegnate da Piero Bolla) danno continuità all’alberata di via Martiri verso corso Roma e sono in collegamento con la “porta di valle” e Iat in piazza Buttini (ex piazza del Tribunale) che sarà a breve inaugurata.

“Non era possibile qui la piantumazione - ha evidenziato il sindaco Calderoni - a causa della soletta in cemento armato sotto cui scorre il rio Torto. Un esteso ambito urbano centrale che ora ha un aspetto rinnovato e trasformato - ha detto percorrendo le zone cittadine che sono state oggetto di riqualificazione e di alcune di polemiche da parte di cittadini, capofila il Comitato “Alberi di Saluzzo”.

Si parla di via Mattaio, dove l’amministrazione ha deciso di non abbattere gli aceri (una ventina) lungo il rio Torto e dove è stato realizzato un camminamento in cemento colorato, “che alla vista può richiamare il camminamento in terra”, arredato con panchine e cestini.

In piazza Battaglione alpini, dove arriva il percorso, c’è la visione della nuova viabilità, con rotonde e attraversamenti realizzata “per ridurre la velocità automobilistica, per la sicurezza di ciclisti e pedoni” e c’è la dimensione della nuova piazzetta.

In questo momento è colorata dalla fioritura rosa dei 16 ciliegi da fiore piantati da alcuni mesi, dopo l’abbattimento dei tre aceri, che avevano fatto alzare le voci di protesta in nome del verde pubblico da salvaguardare e dell’ombra che garantivano d’estate.

Garantiranno fioriture più grandi nei prossimi anni e crescendo le loro chiome si intrecceranno a galleria (secondo la progettualità dell’agronomo paesaggista Aldo Molinengo) per dare ombra e un bel colpo d’occhio, afferma il primo cittadino.

Nell’area, i posteggi in futuro aumenteranno. Nello spazio attiguo alle Poste, all’angolo di via don Camillo Peano, verrà abbattutto il fabbricato fatiscente e realizzato un posteggio, come onere di urbanizzazione per il futuro intervento di edilizia privata, che riguarda il recupero dell’immobile, situato dalla parte opposta, lungo il Rio Torto, che era tempo fa una officina.