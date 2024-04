Promozione: la Monregale a valanga (6-0) sul Villastellone; All'interno il commento di mister Giuliano e il primo gol di Nzuzi (VIDEO)

Largo successo della Monregale nel Campionato di Promozione Piemontese (gir. C). Al Gasco i biancorossi di mister Franco Giuliano hanno travolto il Villastellone Carignano con uno straripante 6-0. Un successo mai messo in discussione e che a cinque giornate dalla fine del Campionato proietta la Monregale al secondo posto in classifica, seppur in condivisione con il San Sebastiano, a una sola lunghezza dalla capolista CBS, prossima avversaria dei galletti.

Che sarebbe stato un pomeriggio sereno lo si è capito già al 7° minuto, quando Filippo Comino ribadiva in rete l'assist di Fabio Magnino. Il raddoppio arrivava al 22° con un pallonetto di Magnino, tra le proteste della panchina ospite, che accusava di poco fair-play i padroni di casa, visto che il gol del 2-0 era giunto con un giocatore del Villastellone a terra. A fine gara era il tecnico Giuliano a spiegare ai nostri microfoni il motivo della mancata interruzione del gioco. Al 22° arrivava la doppietta personale di Comino, bravo a raccogliere la fiacca respinta di un incerto De Seta. Al 38° Comino sfiorava il tris con una insidiosa conclusione da posizione decentrata e questa volta l'estremo difensore ospite si faceva trovare pronto alla deviazione.

Nella ripresa, dopo appena un minuto, Giraudo realizzava il poker. Al 55° Rossetto raccoglieva un preciso assist di Magnino e insaccava il gol del 5-0. Al 65° ghiotta occasione per il Villastellone con Romano, ma Cera si esaltava e respingeva. Ospiti in dieci all'84° per il rosso diretto sventolato a Liccardino, autore di un brutto fallo di reazione. Nel recupero c'era gloria anche per il giovanissimo Kimosi Nzuzi, classe 2006, abile a trafiggere De Seta con un preciso diagonale. A fine gara abbiamo raccolto le impressioni del tecnico della Monregale Franco Giuliano:

In questo video tutta la gioia e l'esultanza del giovanissimo Kimosi Nzuzi per il suo primo gol realizzato nel Campionato di Promozione: