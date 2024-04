Ancora un intervento dell'elicottero del 118 regionale nel pomeriggio di oggi. Questa volta a Busca, presso il Kart Planet di via San Benigno, dove un uomo di 66 anni sarebbe stato colto da un malore.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli, se non che il 66enne è stato trasportato in gravi condizioni, codice rosso, all'ospedale di Cuneo.