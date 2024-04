A Nucetto riapre ogni domenica il Parco museale visite pomeridiane gratuite

Come ogni anno, anche nel 2024 il parco Museale di Nucetto aprirà le sue porte al pubblico ogni prima domenica del mese da aprile a novembre.

Dalle 14 sino alle 18 con ingresso libero, sarà possibile visitare le sale del Museo storico di Nucetto e dell'Alta Val Tanaro, con un viaggio nella storia dalla formazione geologica della Valle, ai suoi minerali, animali e vegetazione, per proseguire con i primi abitanti dei luoghi, le tribù celtiche, poi via via con il periodo romano, i saraceni, il periodo medioevale, napoleonico, risorgimentale, le due guerre ed il periodo fascista, sino a giorni "nostri".

Sarà inoltre possibile accedere anche al Museo ferroviario della linea Ceva-Ormea dove si potranno trovare nuovi ed interessanti reperti concessi dall'amico Elio nonché visitare l'area espositiva esterna dove si trovano numerosi attrezzi agricoli che per dimensioni non hanno potuto trovar spazio all'interno delle sale museali.

Il tutto seguiti da volontari dell'Associazione La Marina.