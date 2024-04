Volley A2/F: Olbia e Melendugno si salvano e saranno ancora avversarie della Lpm Bam Mondovì; Nei Play-off Futura Busto Arsizio e Talmassons ok

Nel Campionato di volley femminile di serie A2 si è chiusa la fase di Pool Salvezza. L'ultima giornata ha decretato anche la quinta retrocessione, quella della VTB Bologna, che perdendo 3-0 a Olbia, abbandona la serie A2. Oltre alle sarde di Guadalupi, restano in seconda serie anche le salentine della Narconon Melendugno, che nel pomeriggio hanno superato il Pescara per 3-0.

Le cinque squadre retrocesse in B1, dunque, sono: Vtb Bologna, Altafratte Padova, Costa Volpino, Soverato e Pescara. Restano in A2 e dunque rappresenteranno potenziali avversarie della Lpm Bam Mondovì: Offanengo, Millenium Brescia, Picco Lecco, Hermaea Olbia e Narconon Melendugno. Nei Play-off promozione, infine, dopo la sofferta vittoria in gara-1 della Futura Busto Arsizio di Zanette, Rebora e Tonello sulla Cbf Macerata (3-2), questa sera è giunto a sorpresa il successo della Cda Talmassons di Populini e Hardeman sul campo del Città di Messina per 2-3. Le quattro semifinaliste torneranno in campo per gara-2 mercoledì 10 aprile.