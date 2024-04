A Cuneo si parla di inverno demografico, transizione energetica e diseguaglianze sociali nell'incontro "Perché NOS"

Il 9 aprile alle 19 si terrà a Cuneo presso l’open space "Pensare in Granda" (Via Carlo Pascal, 7) l’incontro “Perché NOS”.

Un evento di due ore aperto a chiunque voglia partecipare in cui si discuterà di questioni politiche a partire dai tre piani inclinati della nostra epoca: l'inverno demografico, la transizione energetica e le crescenti diseguaglianze sociali.

Con Alessandro Tommasi, creatore di NOS, già founder di Will Media, verranno affrontati temi locali, nazionali ed europee. Ci si interrogherà su come riuscire a collaborare tutti insieme per dare forma a una società a prova di futuro.