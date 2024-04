Al via da domani, martedì 9 aprile, le conferenze d'autore al Liceo Classico Govone di Alba

ll Liceo Classico Govone di Alba inaugura il 9 aprile un ciclo di conferenze presso la sua biblioteca storica intitolata a Beppe Fenoglio. Le conferenze, tenute da illustri studiosi che in gran parte insegnano, hanno insegnato o hanno studiato al Govone, intendono tracciare un quadro interpretativo della complessità del presente alla luce della cultura di chi pratica o ha praticato gli studi classici.

Una prospettiva diversa, profonda, ma mai risolutiva, che il Govone intende offrire a tutti i cittadini albesi e del territorio che non si accontentano di una lettura della realtà facile e immediata.

Si inzia domani, martedì 9 aprile, con "Frenare l'ingegno. Dante e Ulisse. Relatore Valter Boggione, professore ordinario di Letteratura italiana presso l'Università di Torino.

Orario: dalle 18.00 alle 19.30

Luogo: Biblioteca storica del Liceo Classico Govone, Via T. Calissano 8, Alba.

Ai docenti verrà rilasciato attestato di formazione, per gli studenti attestato valevole per il credito formativo. Per prenotazioni compilare il form: https://forms.gle/Fu2CJ3zRuw1u4Dpr6



Per richieste informative, rivolgersi a eventi@classicogovone.it. Il programma completo è in allegato.