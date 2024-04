Ampia partecipazione a Moretta per l'incontro comunità energetiche rinnovabili”

Giovedì scorso si è registrata un’ottima partecipazione di pubblico a Moretta, per l’incontro “Le comunità energetiche rinnovabili”, che si è svolto nel salone di Cascina San Giovanni.

Organizzato dal Comune e dalla Comunità Energetica del Pinerolese, cui aderisce Moretta, ha visto l’intervento dell’ingegner Sergio Olivero, responsabile business & finance innovation del Politecnico di Torino, dell’architetto Ruggero Lattanzio, esperto in materia di pubbliche amministrazioni, e del topografo Bartolo Abrate.

"Alla Comunità Energetica rinnovabile – spiega Pierangelo Raso, consigliere comunale e rappresentante dell’amministrazione nella Comunità Energetica del Pinerolese – possono aderire cittadini e piccole imprese. In questo incontro si è focalizzata l’attenzione sul 40% di incentivo a fondo perduto per il fotovoltaico per cittadini e aziende nei comuni sotto i 5.000 abitanti e degli incentivi sull’energia scambiata per produttori e consumatori di energia soci della comunità energetica".