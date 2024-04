Bra, il Gruppo Biblico invita all’appuntamento di martedì 9 aprile

«La Parola di Dio rimane in eterno» (Is 40,8; 1Pt 1,25). Martedì 9 aprile, alle ore 20.30, il Gruppo Biblico di Bra si ritrova nella chiesa di San Giovanni Battista per la lettura e il commento del Vangelo di Matteo (si richiede contributo di partecipazione, info al numero 335/222594).