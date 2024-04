Corso sulle Erbe Edibili, Banca Territori del Monviso ospita il circolo Il Platano di Legambiente Piemonte

Non solo finanza, ma anche scienza e tempo libero. La Sala Conferenze di Banca Territori del Monviso a Carmagnola da tempo ospita diverse realtà associative del territorio che organizzano eventi e serate per le Comunità in cui BTM opera. Questa settimana tocca a Legambiente - circolo il Platano di Carignano, Carmagnola e Villastellone - con due serate a tema “erbe edibili”, per conoscere e riconoscere le erbe commestibili in natura e le proprietà organolettiche delle stesse. Il mese di aprile, con il rifiorire della primavera è infatti il momento perfetto per riconoscere le piante e le erbe e imparare i diversi usi suggeriti.

Il corso è a cura della raccoglitrice ed erborista dott.sa Silvia Maria Nepote Fus e sarà articolato in due lezioni teoriche serali più un’uscita pratica sul campo, durante la quale sarà possibile esercitarsi sul riconoscimento delle erbe spontanee presenti nel territorio carmagnolese e carignanese.

Per partecipare, gratuitamente, alle lezioni basterà essere tesserati Legambiente (o tesserarsi direttamente nel corso della serata) e prenotarsi al n. 348/3764396.

Come detto, le lezioni teoriche si svolgeranno nella Sala Conferenze BTM – Banca Territori del Monviso, in via Chieri 31 a Salsasio di Carmagnola. Il primo incontro sarà mercoledì 10 aprile alle 20:45 e a seguire il secondo mercoledì 17 aprile sempre alle 20:45.