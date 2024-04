Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli: dal 2 aprile via alla presentazione delle domande a Borgo San Dalmazzo

La sindaca Roberta Robbione e l’assessora alle Politiche abitative Michela Galvagno comunicano che a partire dal mese di aprile e per tutto il 2024 è attivo il Bando per l'assegnazione delle risorse destinate agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI), risorse assegnate al Comune di Borgo San Dalmazzo dalla Regione Piemonte.

“La morosità incolpevole – spiega la sindaca – è la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone di locazione a seguito della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare: con l’emanazione dell’avviso pubblico sono specificati termini e requisiti per l’erogazione di un contributo di considerevole importanza sociale”.

L'erogazione dei contributi (fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Piemonte) rientra nelle misure a sostegno degli inquilini in difficoltà con il pagamento dell'affitto. I cittadini assegnatari avranno diritto ad un contributo economico, che verrà erogato dal Comune direttamente al proprietario dell'alloggio.

Il disciplinare e il modulo di domanda – pubblicati sul sito del Comune di Borgo San Dalmazzo alla pagina dedicata alla modulistica dell’ufficio Servizi alla persona – elencano i requisiti per accedere al contributo: essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, risiedere da almeno un anno nel suddetto alloggio, non possedere diritti reali su un alloggio adeguato al nucleo famigliare nella provincia di Cuneo, dimostrare una morosità incolpevole accertata a seguito di perdita di lavoro o altri eventi specifici, presentare un ISEE in corso di validità che non superi i € 26.000.

“Si tratta di uno strumento, concreto e operativo, che mitiga le difficoltà di chi ha subito pesanti e certificate contrazioni del reddito, aiutando a proteggere e preservare il diritto alla casa”, conclude la Sindaca.

Le istanze vanno inviate, entro il termine del 31 dicembre 2024, tramite posta elettronica all’indirizzo protocollo@comune.borgosandalmazzo.cn.it o con PEC a protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it.

Altre modalità sono la consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o ancora tramite raccomandata, indirizzata al Comune di Borgo San Dalmazzo – Ufficio Protocollo. L’ufficio preposto esaminerà le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione. Si specifica che l’importo massimo del contributo per morosità incolpevole accertata non può superare i 12mila euro.

Per ulteriori informazioni è possibile recarsi presso l'ufficio Servizi alla persona dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13 e il martedì anche dalle ore 15 alle ore 17, chiamare i numeri 0171/754150-151-173 oppure mandare un’email a ufficio.assistenza@comune.borgosandalmazzo.cn.it.

È anche possibile richiedere supporto nella compilazione della domanda all’ufficio Punto Digitale Facile fissando un appuntamento telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 0171 168 0375.