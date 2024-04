La salute oltre gli stereotipi di genere: a Verduno pieno di pubblico per la lectio magistralis della professoressa Viola

Con una modalità davvero coinvolgente ha evidenziato come le differenze di genere possano influenzare la manifestazione di malattie, risposte ai trattamenti e impatto delle terapie. Questo approccio riconosce che uomini e donne possono manifestare sintomi diversi per la stessa condizione medica e che i fattori di rischio possono variare in base al sesso. Assunto che, seppur ovvio, non è ancora pratica abituale e soprattutto materia di studio e di ricerca.

Il convegno ha evidenziato "l'importanza cruciale di considerare il genere come variabile fondamentale nella pratica medica" , ha evidenziato la professoressa Viola. "Cellule maschili e femminili reagiscono in modo diverso a stimoli chimici e ambientali, eppure nella maggioranza degli studi preclinici fino a pochi decenni fa non ne teneva conto. L’identificazione e caratterizzazione dei fattori determinanti le differenze di sesso/genere consentirà azioni mirate e lo sviluppo di percorsi di prevenzione, diagnosi e cura sesso e genere specifici”.

“E’ comprovato che un'attenzione maggiore alle differenze di genere nei trattamenti medici possa portare a una migliore assistenza sanitaria per tutti – dichiara il vicepresidente della Fondazione Ospedale Paolo Giraudo -. Ritengo un grande successo, come Fondazione, aver avviato una riflessione critica su questo tema anche nel nostro ospedale. Già da tempo a livello mondiale sono state date delle indicazioni per affrontare in modo corretto tutte le fasi della ricerca sperimentale: in particolare rispetto all’importanza di confrontare testare farmaci e trattamenti su entrambi i sessi. Dopo aver letto dati sconfortanti che danno il nostro Paese al penultimo posto in Europa in fatto di prevenzione sulle donne, seguita soltanto dalla Lituania, è stato importante sottolineare l’urgenza di adeguamento della medicina anche grazie al Piano per l’applicazione della medicina di genere, varato nel giugno 2019, che vincola gli operatori sanitari ad attuare un protocollo genere-specifico, cioè a predisporre le terapie nel modo più adeguato alla persona che si ha di fronte a cui si adegua anche l’Asl Cn2 e il nostro territorio.”