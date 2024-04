Montaldo Roero ospiterà il 36° Premio Giornalistico del Roero

L’appuntamento è fissato venerdì 19 luglio, alle ore 18, nella piazza principale per un viaggio nella “grande bellezza” che fa tappa in un luogo che miscela splendidamente le rocche, le colline, i campi, le vigne e soprattutto il verde.

Alle ore 19.30 circa è previsto l’aper-arneis, con la degustazione degli arneis, omaggio ad uno dei vini che ha fatto grandi le colline del Roero. Consiste in una serie di assaggi dei prodotti della tradizione locale e delle nuove creazioni che la fantasia tutta italiana ha riscoperto negli ultimi anni, nonostante la crisi e la pandemia. I prodotti vengono messi a disposizione ed offerti da aziende, consorzi, privati che intendono far conoscere le “eccellenze” di un territorio incredibilmente ricco di gusti e fascino.

Ma non finisce qui, come spiega Giovanni Negro, presidente dell’associazione Premio Giornalistico del Roero: «Confidiamo di riavere con noi il Crudo di Cuneo, la salsiccia di Bra, i salami di Quadro, le tinche di Cascina Italia di Ceresole, i formaggi di Inalpi». Aggiungendo: «Si prevede una grande partecipazione tra cui i più bei nomi delle riviste specializzate e le televisioni locali e nazionali, cioè Rai e Mediaset. Sarà un bel momento».

C’è ancora tempo per partecipare. Nell’edizione 2024 saranno presi in considerazione gli articoli e i servizi pubblicati tra il 1° giugno 2023 e il 31 maggio 2024, su giornali, tv e testate web che abbiano focalizzato i temi riguardanti la realtà, la storia e le prospettive future del Roero con riferimenti agli aspetti vitivinicoli e agricoli, economici, umani, sociali, gastronomici, tradizionali e culturali e i nuovi percorsi del turismo consapevole. Gli articoli e i servizi potranno trarre spunto da notizie o situazioni di attualità, ma non dovranno limitarsi alla pura cronaca. Si concorre inviando gli elaborati alla segreteria dell’Associazione Premio Giornalistico del Roero (premioroero@gmail.com), ma l’organizzazione può fare anche una selezione autonoma scegliendo tra i “pezzi” pubblicati o andati in onda.