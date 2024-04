Monviso Lavoro fa tappa a Verzuolo

Giovedì 11 aprile, il Centro per l’impiego di Saluzzo, il Comune di Verzuolo insieme all’Azienda formazione professionale-AFP di Verzuolo organizzano un’edizione della fiera del lavoro Monviso Lavoro a Verzuolo, in Valle Varaita, nel Cuneese.



Appuntamento dalle 14.30 alle 18.30, a Palazzo Drago, in via Guglielmo Marconi 13.

L’evento desidera rappresentare un luogo di incontro fra domanda e offerta di lavoro. Alle persone in cerca di occupazione offre infatti concrete opportunità di entrare, o rientrare, nel mercato del lavoro, consultando i profili ricercati ed entrando in contatto diretto con le aziende che stanno cercando personale. Potranno inoltre partecipare a workshop dedicati alla ricerca attiva del lavoro.



A loro volta, le realtà imprenditoriali della Valle Varaita e le agenzie per il

lavoro dell’area, che sono interessate ad assumere nuove risorse, avranno a

disposizione una vetrina dove presentarsi, illustrare i profili professionali che stanno cercando, selezionare candidature, fare colloqui.



«Il coinvolgimento del Centro per l'impiego di Saluzzo in questo evento conferma ancora una volta l’impegno costantemente profuso da Agenzia Piemonte Lavoro, attraverso i suoi presidi operativi, verso i territori del Piemonte, in un’ottica di vicinanza con comunità locali e realtà produttive, e attenzione verso le peculiarità locali», commenta Tommaso Del Tomba, responsabile del Centro per l’impiego di Saluzzo.



«L’Amministrazione comunale, nel suo impegno generale sulla tematica del lavoro, è lieta di collaborare con il Centro per l’Impiego, l’AFP, gli Istituti Scolastici e le imprese del territorio al fine di offrire proposte utili all’occupazione, questione sempre più attuale in questo critico periodo», aggiunge GianCarlo Panero, Sindaco del Comune di Verzuolo.