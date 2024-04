Saluzzo, emozionante cerimonia di inaugurazione del monumento dei Bersaglieri [FOTOGALLERY]

Importante e suggestiva cerimonia quella di ieri, domenica 7 aprile, che ha visto lo spostamento e scoprimento del nuovo monumento al Bersagliere in piazza Buttini (davanti all’ex Tribunale).

In piazza l’esteso orgoglio del corpo e lo schieramento di centinaia di "cappelli piumati", giunti da tutto il Piemonte, associazioni, gruppi storici e la Fanfara dei Bersaglieri Fusto Balbo di Settimo Torinese che ha raggiunto il luogo con il tipico passo accelerato e ritmico che li connota.

Onore al medagliere regionale, scoprimento del monumento, corona d’alloro, benedizione da parte di don Roberto Salomone parroco del duomo, la preghiera del bersagliere e gli interventi delle autorità civili, militari e religiose, nelle varie fasi della cerimonia: dal presidente regionale Francesco Carrù, a quello provinciale Eraldo Eula, al presidente della sezione Saluzzo, Massimo Galletto.

Nel discorso del sindaco Mauro Calderoni anche il ricordo del precedente capo sezione Mauro Barone, deceduto alcuni anni fa, con la riflessione dell’importanza di avere monumenti come segno di vicinanza e ricordo nei confronti di chi ha combattuto per la patria e in molti casi donato la vita, come fecero i “ragazzi del '99”, ovvero i giovani nati nel 1899, chiamati alla leva nel cuore della Grande Guerra, da cui tornarono in pochi.

Conflitti che hanno drammaticamente preso vigore nel mondo - ha ricordato il primo cittadino, arrivando al pensiero dell’ideatore dell’opera: il bersagliere Pietro Riva (già autore del bozzetto del monumento al bersagliere di Cuneo, inaugurato nel 2022).

Il monumento raffigura sagome di militari dal cappello di piume ricco di carica impetuosa e fanfara (realizzate in ferro dalla ditta Lara) in movimento e slancio, verso la patria, gli altri, verso la pace.

La cerimonia, partecipata da molti cittadini, ha visto il servizio d’ordine dell’associazione nazionale Carabinieri in congedo e della Polizia locale.

Tra gli interventi di saluto ai tanti "fratelli piumati " anche quello di Gaetano Giuliano, segretario della sezione Alpini di Envie, dove in mattina si è esibita la Fanfara dei Bersaglieri di Settimo torinese, che ha chiuso la cerimonia a Saluzzo, con un concerto ricco di vitalità emozionante

Su tutto il triplo "hip hip urrà" dei Bersaglieri.