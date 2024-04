Savigliano, contest fotografico “Let’s brick this City!”: c'è tempo fino al 12 aprile

È stato prorogato a venerdì 12 aprile il termine entro cui inviare le fotografie per il contest fotografico “Let’s brick this City!”, promosso dal Progetto Oceano di Oasi Giovani in collaborazione col Comune di Savigliano nell'ambito di “Savix”.

Il concorso – aperto a tutti, senza limiti d'età – prevede che nella fotografia, inedita, siano presenti i Lego® (almeno una “minifigure” ed eventuali altri pezzi a scelta) e Savigliano.

Le fotografie non devono contenere loghi, firme, watermark o altri segni distintivi. Sono ammessi lievi ritocchi di luminosità, contrasto e colore, ma non sono ammessi fotomontaggi, collage o l'aggiunta di elementi artificiali. Sono ovviamente vietate le foto generate con software o siti di intelligenza artificiale.

Le fotografie devono essere inviate (insieme al titolo dello scatto e al nome e cognome dell'autore) all'indirizzo e-mail oceano@oasigiovani.it. entro il 12 aprile, ed ogni partecipante può inviare massimo una fotografia.

La valutazione dei materiali sarà effettuata dai ragazzi e dalle ragazze dello staff di Progetto Oceano. Tre i premi in palio: una cinepresa omaggio a Walt Disney - Lego® 43230, una fotocamera Polaroid OneStep SX-70 - Lego® 21345 ed una fotocamera retrò - Lego® 31147.





Gli scatti saranno mostrati durante lo svolgimento di “Savix”, e la premiazione avverrà domenica 21 aprile, alle 10.30, presso Trs Spot in piazza del Popolo. Per informazioni, contattare il 348.7202776 o scrivere a oceano@oasigiovani.it.