Ultimi posti disponibili per il musical benefico "Una suora in tacchi a spillo"

La compagnia dei Pazzi di Cuore, diretti dalla soprano Nina Monaco, vi dà appuntamento al Teatro Toselli di Cuneo per assisterete allo spettacolo “Una suora in tacchi a spillo”, ispirato al celebre film “Sister Act” dove tutti i fondi raccolti saranno devoluti all’Associazione volontari di Stroppo e ai progetti di Missione della Congregazione delle suore di San Giuseppe di Cuneo.

L’Associazione volontari stroppo Odv è nata nel 2005 con l’intento di voler essere parte integrante dell'organizzazione della Fondazione Alessandro Riberi. Volontari di valle e non si sono sempre resi attivi per cercare di migliorare la permanenza degli ospiti nella struttura, si festeggiano mensilmente i compleanni con l’accompagnamento musicale della band della Croce Rossa di Dronero, si organizzano uscite di svago e feste a tema in struttura (castagnata, Presepe vivente ecc...) e pranzi conviviali con i parenti.

Inserite, con discrezione e semplicità, nel tessuto umano, le suore di san Giuseppe, fondate dal padre gesuita Jean-Pierre Médaille, sono impegnate a essere voce di chi non ha voce, in ogni stagione dell’esistenza. In Italia si occupano dell'accoglienza, della formazione e dell'accompagnamento spirituale; si dedicano alla visita e all'assistenza di persone anziane e ammalati; cercano di offrire sostegno alle famiglie in difficoltà e ai carcerati; sono presenti nella pastorale dei migranti e dei rifugiati. In America Latina (Argentina e Brasile) offrono accoglienza a bambini e adolescenti che vengono da situazioni di indigenza. Gestiscono: centri diurni per garantire un pasto a bambini e adolescenti coinvolgendoli in attività educative; case di accoglienza mamma-bambino per donne vittime di violenza; centri diurni per bambini e ragazzi con disabilità; centri di formazione professionale per giovani e adulti. Svolgono attività pastorali parrocchiali. In Africa (Camerun e Rep. Democratica del Congo) gestiscono scuole, ospedali e dispensari; si dedicano all'insegnamento e alla formazione di bambini e giovani anche audiolesi o con disabilità psicofisiche; hanno a cuore l'accompagnamento e la formazione delle donne. In questi paesi hanno costruito pozzi per l'acqua potabile, portano assistenza ai malati di tubercolosi e AIDS, lottano contro la malnutrizione.

La storia raccontata sul palco è quella di una frizzante soubrette in cerca di fortuna che per sfondare nello show business si mette sotto la protezione di un boss che diventa suo amante. Assiste, suo malgrado, ad un efferato omicidio e chiede aiuto alla polizia che la nasconde in un convento. Così ha inizio un'avventura rocambolesca con un crescendo di tensione, colpi di scena e risate. Quale destino la attende? Riuscirà a salvarsi? Incontrerà il vero amore?

Saliranno sul palco Alessia Dovero, Annamaria Del Grosso, Valeria Arpino, Monica Rabbia, Lorena Melchio, Erica Scarzello, Serena Collet, Tiziana Nichetti, Lucia Gaviglio, Pamela Alvino, Antonella Spaltro, Manuela Chiaramello, Marisa Bottin, Alessia Dutto, Nicole Biamonte Vincenzo Gangi, Gaetano Fasano, Maicol Devia, Fabio Balbo, Daniele D'Arrigo, Ivan Bergese, Walter Forneris, Dario Bertolino, Laura Lo Forte ed Erica Laschi; assistenti di palcoscenico, Sara Dutto, Anna Prato, Isabella Pomero; costumi di Serena Collet; scenografia di Monica Rabbia; coreografie di Monica Rabbia e Sara Dutto; ballerini Marco Pellegrino, Fabio Fornasari ed il corpo di ballo femminile della scuola di danza Tersicore; fonico Dario Giordano.

La compagnia Pazzi di Cuore nasce per caso a gennaio 2014 con lo scopo di praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro, ispirando la sua attività ai valori umani di solidarietà sociale.

Lo spettacolo verrà preceduto da una brevissima introduzione da parte dei rappresentanti di Rete Dafne di Cuneo che illustreranno al pubblico la mission della rete che garantisce, gratuitamente, alle vittime di reati generalizzati informazioni, assistenza e protezione.

Ad oggi hanno donato circa 100 mila euro per finanziare moltissimi progetti locali sono stati ospiti del TG2 - Tutto il bello che c'e', hanno ricevuto l'Onorificenza di Papa Francesco e una speciale menzione da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

I Pazzi di Cuore sono uniti da un forte credo “se uno sogna da solo è solo un sogno, se tanti sognano insieme è l’inizio di una nuova realtà” e se riescono a fare del bene e' soprattutto grazie al pubblico che continua a sorridere con loro ed insieme a loro, condividendo la gioia piu' grande di tutte: la gioia di donare”.

BIGLIETTI

Da mercoledì 10 aprile per le prenotazioni e scelta dei posti rimasti bisognerà recarsi direttamente alla Bottega Gentile di via Alba a Cuneo in orario di negozio.