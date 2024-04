Marito e moglie feriti nello scontro tra due auto in centro a Carrù [FOTO]

E’ di due feriti (e non tre, come riferito al nostro giornale dai soccorritori in prima istanza: ce ne scusiamo con gli interessati e i lettori) il primo bilancio dell’incidente verificatosi intorno alle 18 di oggi, lunedì 8 aprile, in via Langhe a Carrù, nei pressi del supermercato In’s.

Da definire la dinamica dello scontro, che ha coinvolto due autovetture. Su una di queste viaggiavano marito e moglie. Ad avere la peggio i due, per liberare i quali è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto per coadiuvare i sanitari del servizio regionale di emergenza 118, che intanto avevano fatto convergere sul luogo dell’incidente anche l’elisoccorso partito da Torino.

Dopo le prime cure marito e moglie sono stati condotti in ospedale con un codice di gravità giallo, mentre più lievi conseguenze avrebbe rimediato il conducente dell’altra vettura, che avrebbe rifiutato il ricovero.

Il ferimento di una terza persona si è quindi verificato mentre i soccorritori erano all'opera, quando un motociclista giunto sul luogo dell'incidente ha perso il controllo del mezzo sul quale stava viaggiando. Anche lui, giudicato come codice verde, è stato affidato alle cure dei sanitari.

Successivamente, durante i soccorsi, un motociclista in fase di sorpasso ha perso il controllo del mezzo ed è stato a sua volta affidato alle cure del personale sanitario in condizioni comunque non gravi (codice verde).

La Strada Provinciale 9 è stata temporaneamente chiusa alla circolazione stradale per consentire i soccorsi. Sul posto presenti anche i Carabinieri della locale Compagnia per la regolazione del traffico e i rilievi del caso.