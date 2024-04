A Cavallermaggiore l'anteprima del Festival di circo Istantanea

Anteprima, giovedì 18 aprile, per "Istantanea 2024". In attesa del festival di circo contemporaneo, che tornerà a Cavallermaggiore, in piazza Baden Powell, da venerdì 3 a domenica 5 maggio, viene infatti proposto al Teatro San Giorgio, il 18 aprile alle 20,30, "Canto Ergo Sum" di Circo Madera, uno spettacolo di e con Silvia Laniado che firma anche la regia. L'occasione per riflettere attraverso la risata e la comicità, come bene il circo sa fare, su un tema di grandissima attualità: la solitudine.



L'anteprima è nel segno dello spirito del Festival: lo spettacolo, infatti, è adatto a un pubblico dagli 8 anni, ma sa parlare tanto ai bambini quanto agli adulti. Ed è nel segno di un nome di punta del circo al femminile in Italia: la protagonista dello spettacolo è, infatti, Silvia Laniado che, con Martina Soragna, è la direttrice artistica del "Pagliacce - Festival internazionale di donne clown", l'iniziativa che porta a Torino, da due anni a questa parte, le migliori artiste internazionali della comicità, di professione clown.

Lo spettacolo

Un personaggio bizzarro, irriverente e disordinato, stanco di una quotidianità in cui non si sente compreso, chiude i contatti con la Terra e parte per un viaggio solitario in esplorazione dell’universo. A bordo della sua navicella, ci trasporta nel suo mondo interiore con una comicità che diverte ed emoziona, facendo ragionare, attraverso la risata, sul tema della solitudine. La vera protagonista di questa storia è la voce. Voce come virtuosismo, strumento musicale, narrazione. Musiche, rumori e suoni sono realizzati unicamente dall’interprete. Citazioni di brani classici e contemporanei danno vita a questa storia “raccAntata”, in cui l'attrice sfrutta la loop station per registrare dal vivo diversi suoni e sovrapporli l'uno all’altro fino a creare una sorta di orchestra vocale.

La protagonista

Silvia Laniado è cantante comica, attrice e docente di vocalità. Agli esordi della sua carriera, fonda il duo comico Le Due e un Quarto, che la farà conoscere in tutta Europa e vincere numerosi premi. Diventa soprano lirico del Trio Trioche nello spettacolo diretto da Rita Pelusio “Troppe Arie”, in cui interpreta e rivisita brani della musica classica e dell’opera lirica in chiave clownesca.

Lavora come attrice e cantante in numerosi spettacoli diretti da Stefano Genovese, Philip Radice, Antonio Vergamini, Luigi Orfeo e da Arturo Brachetti per due produzioni del Teatro “Le Musichall”. Parallelamente porta avanti gli studi sulla vocalità artistica e diventa docente di vocalità e canto fino a creare nel 2018 il “ComiCoro”, che interpreta brani polifonici di tutto il mondo con l’ironia di uno sketch musicale comico. È direttrice artistica del Festival Internazionale "Pagliacce" che, nel 2024, toccherà la sua terza edizione.

Utilità

Intero a 8 euro, 5 euro il ridotto riservato a over 65, allievi scuole circo, bambini fino a 10 anni.

Info e prenotazioni: istantanea@cordatafor.com; tel. 3515488100.

Il Festival

Il Festival, che sbarcherà con le sue due arene a Cavallermaggiore, è organizzato dall’associazione torinese Cordata FOR - che racchiude diverse realtà di circo contemporaneo per creare un network che punta al riconoscimento del valore dell’arte circense in Italia e all’estero – in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del bando Corto Circuito, con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT bando Not&sipari, Fondazione CRS e la collaborazione di Comune di Cavallermaggiore e Talea Circo.