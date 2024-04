Volontari della Croce Rossa in Vaticano per l'incontro con Papa Fracesco

Fra gli oltre 6000 volontari, crocerossine e corpo militare, presente anche il comitato locale di Monesiglio, tramite la sua delegazione.

Fra loro, parte della rappresentanza langarola, anche Simone Gallo, volontario a Monesiglio e attuale primo cittadino di Feisoglio, che ci racconta: "In seguito al viaggio in pullman durato tutta la notte antecedente, siamo stati ricevuti in udienza da Papa Francesco, una vera e propria marea rossa quella che ha riempito per intero l’Aula Paolo VI, in Vaticano. Una vera emozione, personalmente la prima volta cosi vicino al Pontefice, al punto da riuscire a sporgergli un guidoncino del comune di Feisoglio. In passato grazie all'attivismo di Don Thomas, nostro parroco che saluto e ringrazio, avevo già avuto modo di ammirare il passaggio dell'auto del Pontefice, durante le giornate mondiali della gioventù di Panama e Lisbona, quest'ultima raggiunta in tempi biblici, in personale pellegrinaggio a bordo di un vecchio furgone Fiat dell'84".

"Croce Rossa Italiana, attraverso volontarie e volontari giunti da ogni parte del Paese, ha quindi dato il suo abbraccio al Pontefice nell’anno in cui l’Associazione celebra 160 anni di storia, una vita dedicata alle persone più vulnerabili, quelle stesse persone, donne, uomini e bambini, che sono ad oggi testimoni della grande attenzione e della sensibilità che Papa Francesco ha sempre avuto nei loro confronti”, ha dichiarato Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana.