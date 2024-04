Meteo, in arrivo il maltempo con temperature in calo

Ancora un lunedì condizonato da alta pressione, poi da domani una piccola ma piuttosto vivace bassa pressione porterà un paio di giorni di maltempo con un abbassamento repentino delle temperature.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 8 aprile.

Cielo in prevalenza nuvoloso per nubi alte, velature e cumuli sulle aree tra pedemontane e Alpi. Nuovolosità in aumento nel corso della giornata con prime deboli piogge sui comparti alpini nordoccidentali dalla serata.

Temperature massime in leggero calo per via della copertura nuvolosa , ma ancora ben oltre le medie del periodo e valori attorno 20/23 °C. Venti generalmente assenti o deboli a regime di brezza, localmente moderati meridionali su Langhe e alessandrino.

Domani martedì 9 e mercoledì 10 aprile.

Una bassa pressione si formerà sul mar Ligure, dapprima portando un fronte piovoso che dalla notte di martedì attraverserà tutto il nordovest piuttosto rapidamente, ma che concentrerà le precipitazioni maggior sui settori alpini. In questa fase la quota neve sarà ancora piuttosto alta. Successivamente, in funzione dello spostamento prima verso est e poi verso la Sardegna dello stesso minimo depressionario, le precipitazioni ritorneranno da est per colpire in particolare il basso Piemonte e le Alpi sudoccidentali nella giornata di mercoledì, con quota neve in calo fino a 1000 m seppur per breve tempo.

Temperature in forte calo, con massime che scenderanno fino a 12/13 °C mercoledì, e anche le minime mercoledì mattina saranno comprese tra i 6/8° delle pianure e i 9/11 °C delle coste liguri. Venti in generale deboli meridionali domani con rinforzi moderati su Liguria, poi mercoledì ruoteranno da est/nordest su pianure con valori localmente moderati e diventeranno piuttosto forti sulla Liguria centro-occidentale (qui anche con direzione settentrionale), creste alpine delle Marittime e dell'Appennino ligure a levante.

Tendenza successiva.

Passata questa parentesi con lo spostamento verso sud del minimo depressionario, da giovedì la settimana riprenderà esattamente come il fine settimana passato, con alta pressione e temperature che risaliranno rapidamente verso valori oltre la media del periodo, con buona probabilità fino a domenica compresa.

