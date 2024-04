Elezioni, Andrea Ferro si candida a sindaco di Paroldo

Anche Paroldo sarà tra i 172 comuni della Granda che, il prossimi giugno, saranno chiamati a rinnovare l'amministrazione comunale. In corsa per il municipio ci sarà Andrea Ferro, 31 anni, revisore contabile, ha maturato già ampia esperienza amministrativa come consigliere del comune di Ceva e dell'Unione Montana Cebana e nella segreteria di Franco Graglia, vicepresidente del Consiglio Regionale. Attivo nel mondo dell'associazionismo locale è stato presidente della pro loco Paroldo, suo paese di origine. "Da alcuni mesi, - spiega - con un gruppo di amici Paroldesi, abbiamo pensato di dedicare il nostro impegno nell'amministrazione del Paese.

Man mano che passavano le settimane il progetto si è fatto sempre più concreto, e per me è stato un grande onore accettare la candidatura a Sindaco.

In questi anni ho avuto modo di formarmi, sia con le esperienze amministrative a Ceva e nell'Unione Montana, sia nella segreteria del Vice Presidente del Consiglio Regionale che ringrazio molto per il supporto".

"Il nostro gruppo - spiega - è formato da persone capaci, con esperienze pregresse in vari ambiti. Abbiamo cercando di rispecchiare al meglio la realtà paroldese, con il giusto mix di giovani energie, esperienze amministrative e capacità professionali. Abbiamo ritenuto importante ricercare rappresentanti delle varie borgate e frazioni che compongono Paroldo. Ho trovato un grande entusiasmo nei paroldesi e soprattutto in questo gruppo, che sono certo sarà in grado di impegnarsi, dedicando energie e tempo per far fronte alle sfide che ci vedranno coinvolti per il prossimo mandato.

Cercheremo di amministrare preservando e migliorando tutto ciò che di buono è stato fatto in questi anni, con l'obiettivo di dare il nostro contributo per il benessere e la vitalità del Paese. Tutti i comuni delle nostre terre stanno subendo un lento, ma costante, de-popolamento. L'invecchiamento della popolazione è un problema nazionale che però ci vede particolarmente coinvolti. Tra i tanti obiettivi che ci prefiggiamo uno in particolare mi sta a cuore: rendere Paroldo, sempre di più, un paese dove “si sta bene”, socialmente attivo e con servizi a supporto di anziani e famiglie.