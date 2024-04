Elezioni, il candidato sindaco di Garessio Isaac Carrara svela i componenti della sua lista

Sarà una lista civica ad appoggiare la corsa al municipio di Garessio, alle elezioni del prossimo giugno, del candidato sindaco Isaac Carrara.

Attuale capo gruppo di opposizione, 32 anni, garessino, Ispettore Logistico Gestionale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, è anche Presidente e Co-Direttore del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro. Ha maturato un’ampia esperienza in campo amministrativo locale, essendo attivo in amministrazione locale dal 2014. Oltre che Consigliere Comunale e Capogruppo di Opposizione è anche stato per alcuni anni Consigliere dell'Unione Montana Alta Val Tanaro.

“Si tratta di una lista civica composta da persone competenti e serie, che hanno sopratutto a cuore il loro paese. - spiega Carrara - Tutti i membri della squadra stanno dimostrando grandi capacità di lavoro e di sintesi oltre che di ascolto ed empatia. Sono stati scelti poiché hanno un bagaglio di esperienze e competenze ampio e variegato, oltre a saper esprimere idee e sensibilità eterogenee. Questo, lungi dall’essere un ostacolo è un valore aggiunto che porta a maggiore capacità di cogliere soluzioni e idee innovative. Grande importanza ricopre la scelta di avere una lista Civica, dove persone con idee politicamente differenti hanno trovato un ambiente dove il primo valore è l’ascolto e il confronto costruttivo, con l’unico obiettivo di lavorare per Garessio e per il nostro territorio.”