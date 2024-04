All'ambulatorio Disturbi del Movimento di Savigliano consulenze sulla malattia di Pakinson

L'ambulatorio dei Disturbi del Movimento della struttura di Neurologia dell’ospedale di Savigliano, in occasione della Giornata Mondiale della Malattia di Parkinson in programma l’11 aprile (il giorno in cui, nel 1755, nacque James Parkinson ovvero colui che identificò per primo tale condizione) è a disposizione per fornire informazioni sui servizi offerti, sui trattamenti esistenti, ma anche consigli sulla gestione dei sintomi motori e non motori della malattia.



Gli operatori saranno raggiungibili via telefono (0172719080), via mail (neurologia.savigliano@aslcn1.it) o con SMS/Whatsup (3668209858) dalle 11 alle 13 di giovedi 11 aprile.