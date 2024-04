Scambio tra la sezione internazionale del liceo Govone di Alba e un liceo di Avignone nell'ambito del progetto Erasmus+

Come da tradizione ormai ultradecennale, anche quest'anno si è svolto lo scambio tra la sezione internazionale del liceo Govone di Alba e il liceo René Char di Avignone. Dal 17 al 23 marzo la classe II B della sezione a curvatura internazionale del liceo classico G. Govone è stata ospite del liceo René Char di Avignone in Francia per l'esperienza di studio e di scambio in preparazione al Baccalauréat francese che i ragazzi conseguiranno insieme alla Maturità Classica, come previsto dal progetto binazionale ESABAC.

Accolti dalle famiglie dei corrispondenti francesi, che erano stati a loro volta ad Alba dal 15 al 20 ottobre 2023, gli studenti italiani hanno potuto seguire lezioni di letteratura e di storia in francese oltre alle lezioni curricolari dei loro corrispondenti, e vivere così dall'interno un sistema scolastico differente dal nostro, con metodologie specifiche e un’organizzazione degli spazi e degli orari diversa e stimolante.

Accompagnati dalle docenti Prof.sse Michela Colombo, responsabile del progetto, e Laura Demichelis, i ragazzi hanno potuto anche visitare le numerose bellezze della città di Avignone, come il Pont Saint-Bénézet, l’imponente Palazzo dei Papi, il Petit Palais con alcuni capolavori di Botticelli e la collezione di arte contemporanea Lambert. I ragazzi sono inoltre stati accolti all’Université d’Avignon per una visita dell’ateneo, che, nato nel 1303, è una delle più antiche università francesi e presenta un’offerta formativa vasta, all’avanguardia e profondamente aperta all’internazionalizzazione.

Le famiglie ospitanti nel tempo libero hanno accompagnato i ragazzi alla scoperta della regione e delle attrattive locali, mentre i viaggi di andata e ritorno da Avignone hanno offerto l’occasione di visitare il Museo Picasso ad Antibes e la Fondazione Van Gogh ad Arles, città da scoprire per i suoi tesori di età romana, come l’arena e il teatro, ma anche per gioielli architettonici contemporanei come la Tour Luma.

Lo scambio è stato realizzato e completamente finanziato grazie ai fondi europei del progetto ERASMUS +, finalizzato a creare legami tra istituti europei di tutti gli ordini scolastici per permettere ad alunni e docenti di confrontare i sistemi educativi dei reciproci paesi, imparare e fare tesoro delle esperienze altrui per quanto riguarda la vita a scuola, la socialità e la didattica. Grazie a questi fondi, l'Istituto "Govone" effettuerà altri scambi nel presente anno scolastico, visitando i licei Artistico e Classico di Tampere in Finlandia e la "First general High School" di Corfù in Grecia, nell'ottica di stabilire ulteriori legami e collaborazioni future.