Nuoto. Sara Curtis da record ai Criteria, Thomas Maggiora: "Un'emozione costante, ogni gara un evento eccezionale"

Sette medaglie d’oro e sei primati della manifestazione. Con una prova, quella nei 50 dorso che segna anche il record italiano assoluto oltre che europeo e mondiale juniores.

E' il favoloso bilancio di Sara Curtis ai Criteria 2024 di Riccione.

A suon di vittorie la 17enne saviglianese del Centro Sportivo Roero si sta avvicinando alle Olimpiadi di Parigi.

A seguirne i continui progressi il suo allenatore Thomas Maggiora che analizza quanto fatto nell'ultimo fine settimana e fissa i prossimi obiettivi: "Semplicemente strepitoso. Prima di tutto questa manifestazione era un allenamento importante, infatti Sara ha preso parte a otto gare in due giorni e mezzo. Allenamento decisamente impegnativo, come si è abituata a fare quest'anno e che vogliamo come parte fondamentale della preparazione. Ogni gara è stata un evento eccezionale, a partire dalla prima staffetta. Ha vinto sette ori, stabilito sei record della manifestazione, un record italiano assoluto. Il capolavoro dell'ultima mattinata, quel 50 dorso da record italiano ma anche europeo e mondiale juniores, è stato una soddisfazione incredibile. A detta di tutti un capolavoro soprattutto costruito nelle subacquee e sull'ampiezza di bracciata. E' stata un'emozione costante. Sara ha affrontato questa manifestazione con leggerezza ma anche con molto impegno e concentrazione, trattandosi del suo ultimo Criteria ed ha fatto benissimo in tutte le gare. Siamo molto soddisfatti. Dopo un giorno di riposo pensiamo ora a riprendere a lavorare per i prossimi appuntamenti. Ci attendono due mesi particolarmente intensi, per arrivare in una forma discreta al Trofeo Settecolli di giugno e poi agli Europei Juniores di luglio in Lituania. Appuntamenti che saranno parte integrante del nostro programma di lavoro. Poi, tornati dagli Europei, inizieremo la fase di tapering, di scarico, per arrivare nella miglior forma possibile alle Olimpiadi. Tutto quello che stiamo vivendo è molto bello, fatto con il sorriso e naturalezza."