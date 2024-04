Nuoto: Sara Curtis spaziale ai Criteria di Riccione, suo il nuovo record mondiale juniores nei 50 dorso

Il record italiano assoluto, del mondo ed europeo juniores in 26"08 nei 50 dorso di una pazzesca Sara Curtis rendono clamorosa l'ultima giornata della sezione femminile dei Criteria allo Stadio del Nuoto di Riccione.

CURTIS INFINITA.

Aggettivi finiti, confini illimitati e applausi scroscianti. Sara Curtis chiude i suoi Criteria prendendosi tutto nei 50 dorso cadette: record del mondo juniores (prec. 26"13 della statunitense Olivia Smoliga), record europeo giovanile (prec. 26"15 della russa Maria Kameneva), un pazzesco record italiano assoluto che depenna il 26"18 siglato da Silvia Scalia agli Europei di Kazan 2021 e il primato del manifestazione perché sbriciola il 26"77 che lei stessa firmò lo scorso anno.

La 17enne di Savigliano e all'ultimo anno tra le cadette - tesserata per CS Roero, allenata da Thomas Maggiora e argento agli Europei di Otopeni con la 4x50 sl mista e con la 4x50 stile libero - fa saltare il banco con un incredibile 26"08.

"Appena ho visto il tempo, per un attimo ho pensato che fosse sbagliato - afferma una ovviamente sorridente Curtis - Però questa mattina avevo chiesto a Thomas (Maggiora ndr), cui dedico questo risultato, quale fosse il record italiano: però non pensavo di miglioralo. Io sono orgogliosa di aver disputato i Criteria quest'anno, malgrado sia in piena preparazione olimpica, perché sono i miei ultimi e ci tenevo ad essere protagonista: una manifestazione bella, divertente, in cui si respira la vera filosofia del nuoto".

Due ore dopo la cuneese torna sui blocchi per i 100 stile libero e con estrema disinvoltura si prende un'altra vittoria con record dei campionati. Curtis chiude in 53"13, limando il 53"21 registrato venerdì nella prima frazione della staffetta veloce.

La velocista piemontese termina i Criteria, per lei è l'ultimo anno ai categoria invernali, regalandosi inoltre sette successi e sei primati della manifestazione: insomma una vera apoteosi.