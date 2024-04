Volley A2M, Cuneo fuori dai playoff, il presidente Costamagna: "Risultato disastroso, ma avanti con Battocchio" (VIDEO)

Il presidente di Cuneo Volley Gabriele Costamagna prova a celare la delusione dietro ad un sorriso tirato, ma negli occhi si legge la rabbia che prova dopo una sconfitta così cocente come quella patita in gara-3 dalla sua squadra.

La società ha cercato davvero di fare di tutto per portare Cuneo verso la conquista della Superlega, lo dimostrano i quasi 2.300 spettatori che hanno gremito il palasport nella speranza di festeggiare il passaggio del turno.

"Un risultato oggettivamente disastroso. Dopo 4 anni che ci proviamo la differenza la fa il non avere troppa pressione, dovremo ragionare su quello. Sull'inesperienza di alcuni uomini? È vero, ma non siamo riusciti a far sì che uscisse il valore tecnico della squadra. Ciò che mi spiace di più è che come Società abbiamo veramente cercato di non far mancare niente a nessuno, tifosi ma anche ai ragazzi. Una squadra deve godere a giocare di fronte ad un pubblico del genere, invece noi ci siamo sciolti er due volte come ghiaccio al sole".

L'allenatore non ha dubbi: "Si va avanti con Battocchio".