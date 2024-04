Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì batte il Racconigi e blinda il secondo posto

Nella diciassettesima giornata - ottava del girone di ritorno il VBC Mondovì piega in trasferta per 3-0 (17-25,23-25,19-25) il Racconigi e, con una giornata d’ anticipo, chiude matematicamente la regular season al secondo posto: infatti in classifica generale i monregalesi salgono a 42 punti, a -4 Linguì Torino capolista ed a +5 sul Lasalliano Torino terzo.

“Siamo contenti di aver chiuso la regular season al secondo posto – dice al termine coach Massimo Bovolo – e di aver vinto 3-0 in trasferta, ma siamo consapevoli che possiamo crescere nel livello di gioco, soprattutto sotto l’ aspetto della continuità e del contenimento degli errori gratuiti. Il secondo posto ci permette di giocare le prime due gare del gironcino dei play-off sulle tre totali in casa davanti al nostro pubblico e questo è un aspetto molto positivo, che dovremo riuscire a sfruttare al meglio.”

Con Garelli ancora tenuto precauzionalmente a riposo per un problema alla spalla, Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garello e Candela in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio e Basso liberi, inserendo durante la gara Polizzi, Bessone e Chessa.

Nel primo set il VBC parte con il piede schiacciato sull’ acceleratore e si porta subito sul 12-8, poi sul 16-13, quindi sul 22-16 ed infine chiudendo senza troppe difficoltà 25-17, mentre entrano Bessone e Polizzi per il doppio cambio e Chessa in battuta.

Nella seconda frazione parte decisamente meglio il Racconigi, che si porta avanti prima 10-4, poi 15-11 ed infine 18-14. Bovolo geta nella mischia il secondo libero Basso ed effettua il solito doppio cambio inserendo Polizzi e Bessone (e Chessa in battuta) ed i monregalesi reagiscono, trovando la parità sul 20-20. Da qui in avanti vi è grande equilibrio sino al 23 pari, quando il VBC Mondovì piazza lo sprint decisivo e chiude in volata 25-23.

Nel terzo set, con Basso in campo come libero, vi è sostanziale equilibrio sino al 14 pari, poi i monregalesi, effettuato nuovamente il doppio cambio con gli inserimenti di Polizzi e Bessone, cambiano marcia e vanno via, portandosi prima sul 19-15, poi sul 21-17 ed infine chiudono 25-19.

Sabato ultima giornata di questa regular season con i monregalesi che ospiteranno alle ore 21 la capolista Linguì Torino: un test molto utile, da sfruttare in vista dei play-off, che prenderanno il via sabato 27 aprile con la gara interna contro il Lasalliano Torino.

RACCONIGI - VBC MONDOVI’ 0-3 (17-25,23-25,19-25)

VBC MONDOVI’: Fabiano (K), Genesio, Garello, Candela, Berutti, Caldano, Fenoglio (L1), Basso (L2), Polizzi, Bessone, Chessa, Borsarelli, Turco, Garelli. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio