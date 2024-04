Volley, playoff A2M. Cuneo, tutto in una sera: batti Porto Viro e vola in semifinale

Capitan Iacopo Botto vuol portare la sua Cuneo in semifinale

Cuneo, tutto in una sera. Tra poche ore si saprà chi tra Puliservice Acqua S.Bernardo e Delta Group Porto Viro raggiungerà Siena nelle semifinali dei playoff promozione, che scatteranno giovedì sera 11 aprile.

C'è molta attesa in città, al palasport di San Rocco Castagnaretta si prospetta il pubblico delle grandi occasioni: i tagliandi venduti in prevendita hanno ampiamente battuto il record stagionale e la previsione è di vedere sugli spalti un pubblico che superi le 2000 unità.

A tal proposito, la società ricorda che la prevendita resta aperta fino alle 18.30 quando apriranno i botteghini del palasport.

Sul fronte campo, la settimana è trascorsa in serenità e con grande entusiasmo per la squadra di Matteo Battocchio, pronta a bissare la prova tutta grinta e cuore fatta vedere in gara-2.

Da parte loro, i rodigini di Porto Viro arrivano in Piemonte decisi a vendere cara la pelle fino all'ultima palla anche se potrebbero avere un Barotto a mezzo servizio.

Il giovane opposto. che doveva essere impegnato fino a ieri, domenica 7 aprile, con la Nazionale Under 20 in Montenegro per il secondo round di qualificazioni ai campionati Europei, ha avuto un problema fisico.

Tommaso Barotto è dovuto rientrare anzitempo in Italia per un infortunio ad una spalla: il suo impiego contro Cuneo sarà in forse fino all'ultimo. Deciderà coach Daniele Morato, magari anche a partita in corso. Pronto, nel caso, Giacomo Bellei.

Prima del fischio d'inizio, i giovani ragazzi under 14 di Cuneo Volley riceveranno il meritato applauso del pubblico: i cuneesi allenati da Mauro Rizzo, presente con il direttore tecnico del settore giovanile Mario Barbiero, hanno appena staccato il biglietto per la qualificazione alla Final Eight di Boy League che si svolgerà a Cantù dal 24 al 26 maggio prossimi.