Codacons diffida La Sad: "Non usi nostro nome per pubblicizzare l'album"

(Adnkronos) - Il Codacons diffida il gruppo musicale La Sad a non usare il nome dell'associazione per pubblicizzare il suo nuovo album. "Da giorni il trio punk - si legge in una nota - sta sfruttando a più riprese e in innumerevoli occasioni il nome del Codacons per dare visibilità al disco, ricorrendo ad un patetico vittimismo e a lacrime di coccodrillo parlando - del tutto a sproposito - di odio generato dall'associazione attraverso le proteste sollevate in occasione della partecipazione di La Sad al Festival di Sanremo".

"Un utilizzo del tutto strumentale della sigla Codacons - sostiene l'associazione - al fine di ottenere visibilità mediatica e citazioni sulla stampa, che però omette, volutamente, di indicare la natura delle proteste dell'associazione.