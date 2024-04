(Adnkronos) - Domenico O., il 24enne vittima questa mattina di un agguato in località Prateria di San Pietro di Caridá, a Reggio Calabria, era al volante della sua auto quando una o forse più persone lo hanno raggiunto e ferito a colpi di fucile. L'operaio, morto poco dopo in ospedale, non aveva precedenti penali e stava andando al lavoro. La salma è stata portata all'ospedale di Gioia Tauro.